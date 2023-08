Startseite Mr George besingt unsere Erde - das "Wunderland" Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-08-08 11:55. Ein Lied über unsere wunderbare Erde Wunderland - ein Song für unsere traumhafte Welt, die gerade von den Menschen schlimm misshandelt wird. Der Song soll aufrütteln und die Menschen darauf aufmerksam machen, liebevoller mit der Welt, unserer wundervollen Natur, den Tieren und Pflanzen und den Ressourcen umzugehen. Der Song soll vor allem auch den Menschen die Augen öffnen, wieder mehr aufeinander zuzugehen, liebevoller miteinander zu sein, zuzuhören und nicht zu verurteilen. Unsere Welt ist einzigartig und wer mit offenen Augen durch diese geht, wird jeden Tag kleine Wunder auf seinem Weg erleben. Genau das gilt es zu bewahren und nicht sinnlos zu zerstören.

Mr George möchte mit diesem emotionalen Song zeigen, dass ihm diese Welt mit den Menschen, den Tieren und Pflanzen am Herzen liegt. Dass jeder Mensch darüber nachdenken und auch handeln soll, diese unsere Welt zu erhalten.

Ein Song für alle Menschen, die diese schöne Erde genauso lieben, wie Mr George. Titel: Wunderland Dance Mix

Label: MrGeorge Records

Label Code: LC99993

Komponist/Texter: Jörg Schurig

ISRC: DELK52312007

VÖ: 02.08.2023 Promotion- und Presseagentur: Sperbys Musikplantage

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

