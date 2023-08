Startseite Just One Thought Of You - die neue Radio-Single von Ellen Obier Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-08-08 11:31. Die Sängerin zeigt ihr Können mit englischen Liedern. Letztes Jahr im Herbst nahm Ellen Obier im Studio mehrere Songs in englischer Sprache auf und veröffentlichte einige davon, so wie "Be My Guardian Angel". Nun wird als Radio-Single aus diesen Aufnahmen der Song "Just One Thought Of You" auf den Markt gebracht. Ellen Obier schrieb das Lied für ihren Sohn und ist damit einer der persönlichsten Lieder, die sie je zu Papier gebracht hat. Er ist textlich mit einem liebevollen Inhalt versehen und mit einer eingängigen und flotten Melodie umwandelt. Dieses Jahr können sich die Fans und Freunde guter Musik noch auf weitere schöne Titel der aus der Nähe von Bremen wohnenden Sängerin freuen. Ellen Obier feiert dieses Jahr auch ihr 30. Bühnenjubiläum als Parodistin. Sie parodierte, imitierte und persiflierte Weltstars wie Tina Turner, Cher oder Anastacia und erntete Preise und Anerkennung über die Grenzen Europas hinaus. Aber auch ihre eigene Lieder und Songs zeugen von großer Musikalität und ihre Stimme sorgt beim Publikum für Hörvergnügen. Ein Auftritt von Ellen Obier ist immer ein Genuss. Ellen Obier - Just One Thought Of You 04:01

ISRC: DEYX82140776

Musik: Alan Vukelic; Text: Ellen Obier

Label und Labelcode: EMO Records,

VÖ-Datum als Radiosingle: 08.08.2023 Ellen Obier - Be My Guardian Angel 03:36

ISRC: DEYX82140760 Ellen Obier - Woman 03:46

ISRC: DEYX82140775 Ellen Obier - I Stand Tall 03:41

ISRC: DEYX82140769 Alle Kompositionen: Alan Vukelic

Alle Texte: Ellen Obier

Vocals: Ellen Obier

Gitarre: Thomas Dill

Produziert im Studio "BidKnowsAl" von Alan Vukelic

Foto: Meike Goebel ‚Lichtblick' (alle Rechte Ellen Obier)

Mehr Infos zu Ellen Obier gibt es im Web unter www.ellen-obier.de und in den sozialen Medien

Quelle: Büro Ellen Obier Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Promotion- und Presseagentur: Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird. Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt. Pressekontakt: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten