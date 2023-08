Startseite Wartungsplaner im Ranking der erfolgreichsten Wartungsmanagement Tools Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-08-03 10:58. Jährlich zeichnet die Initiative Mittelstand die erfolgreichsten Unternehmen der Softwarebranche mit den "Innovationspreis Best Of Awards" aus. In diesem Jahr unter den Top: Wartungsplaner - Hoppe Unternehmensberatung



Hoppe, ein europaweit führender Anbieter von Software für die durchgehende Digitalisierung von Wartungsmanagement, hat diese begehrte Auszeichnung erhalten.

Die Beratung mit Hauptsitz in Heusenstamm bei Frankfurt gehört zu erfolgreichsten Beratungen in Deutschland und ist mit dem "Innovationspreis" als "Best Of Award" besonders gewürdigt worden.



Ulrich Hoppe, Senior Consultant Hoppe Unternehmensberatung "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Die Platzierung ist für uns von besonderer Bedeutung, da sie auf objektiven Kennzahlen basiert und unabhängig auditiert wurde Sie bestätigt uns von unabhängiger Seite, dass wir zu den erfolgreichsten Anbietern einer Wartungsplaner-Software in Deutschland Österreich Schweiz gehören."



Peter Preis ebenfalls Senior Consultant ergänzt: "Ein Award für die Besten der Besten! Dieser Erfolg geht vor allem auf die herausragenden Leistungen kombiniert mit technologischen Alleinstellungsmerkmalen zurück."



Innovationspreis des Jahres: Wartungsplaner siegt bei der Initiative Mittelstand

Bei der diesjährigen Runde des Innovationswettbewerbs wurde der Wartungsplaner zum "Best Of" gekürt. In ihrer Entscheidung hob die Jury hervor, dass es der Hoppe Unternehmensberatung in herausragender Weise gelungen ist, die eigene Innovationsstrategie langfristig zukunftsorientiert und adaptiv auszurichten.



Ausgezeichnet wird damit der intuitive Wartungsplaner, die auch bei der für begeisternde Nutzer-Erlebnisse sorgt. Mit der Wartungsplaner-APP plattformübergreifend auf Smartphones, Tablets, Notebooks oder PCs. Der Award kürt innovative Produkte, die wegweisend sind.



Die Softwarelösung der Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung aus Heusenstamm wurde jetzt mit dem Prädikat BEST OF in der Kategorie IT-Bestenliste prämiert. Der begehrte Preis der Initiative Mittelstand steht würdigt innovative IT-Lösungen mit hohem Nutzwert für den Mittelstand. All-In-One-Software für die Nachverfolgung der Wartungstermine

Mit dem Wartungsplaner hat man jederzeit Zugriff auf alle wichtigen Informationen. Sämtliche Wartungsvorschriften werden durch den Wartungsmanager abgedeckt und alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Die Software stellt eine Komplettlösung für ein rechtskonformes und professionelles Wartungsmanagement dar.



Der Wartungsplaner konnte eine aus Wissenschaftlern, Branchenexperten und IT-Journalisten bestehende Jury überzeugen, die die Spitzengruppe nominiert hat. Die speziell für kleine und mittelständische Unternehmen konzipierte Wartungssoftware ermöglicht neben der zuverlässigen elektronischen Aufbewahrung Verfügbarkeit aller Dokumente für den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit.



