Startseite Das Gewinnspiel des Jahres Pressetext verfasst von Sushi Palace am Di, 2023-08-01 10:12. Sushi Palace bedankt sich bei seiner treuen Sushigang mit dem Gewinnspiel des Jahres! Der Sommer mag zwar heiß sein, aber die Preise bei Sushi Palace sind noch heißer! Als Dankeschön für die Treue und Unterstützung unserer geschätzten #sushigang veranstalten wir das Gewinnspiel des Jahres, bei dem Teilnehmer die Chance haben, fantastische Preise zu gewinnen! Folgende Preise warten auf glückliche Gewinner: 1x Fiat 500 Hybrid Dolcevita

2x PlayStation 5

1x Louis Vuitton Tasche

3x AirPods Pro So einfach kann man teilnehmen und gewinnen: 1.Lieblingssushi bei uns bestellen! Jede Bestellung erhält automatisch ein Los!

2.Den Instagram-Namen in die Notiz der Bestellung schreiben.

3.Den Profilen @sushipalacede & @lifeoftola auf Instagram folgen. Aber das ist noch nicht alles! Es gibt auch einen Bonusgewinn von 50x 50€ Sushi Palace Gutscheinen! Hierfür muss man einfach so viele Beiträge auf Instagram bei den Konten @lifeoftola & @sushipalacede mit „Sushi Gang ????" kommentieren wie man möchte! Jeder Kommentar zählt als ein weiteres Los!

Es werden nur Bestellungen und Kommentare im Gewinnspielzeitraum berücksichtigt. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip ermittelt. Die Gutscheine sind über sushi-palace.com einlösbar. Die finale Folierung des Autos kann von der Abbildung abweichen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 03.09.23, 23:59 Uhr. Teilnahmebedingungen: • Teilnahme ab 18 Jahren.

• Die Gewinner werden am 04.09.23 ausgelost, bekannt gegeben und kontaktiert!

• Das Auto muss auf eigene Kosten aus dem Großraum Karlsruhe abgeholt werden.

• Der Versand der Gewinne erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der vollständigen Kontaktdaten an die angegebenen Adressen der Gewinner. Der Gewinnanspruch entfällt, wenn aus Gründen, die der Gewinner zu vertreten hat, der Gewinn nicht zugestellt werden kann oder der Gewinner sich nicht innerhalb von 10 Tagen nach der Bekanntgabe meldet. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung oder Änderung des gewonnenen Gegenstands ist nicht möglich. Der Gewinn ist nur wie ausgeschrieben einlösbar. Eine Mehrfachteilnahme am Gewinnspiel ist möglich, jedoch ist pro Teilnehmer nur ein Gewinn möglich. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Weitere Informationen auf Instagram (@sushipalacede) Pressekontakt: Stefan Gliemann

E-Mail: marketing@sushi-palace.com

Web: https://franchise.sushi-palace.com/ Sushi Palace GmbH & Co. KG

Sitz des Unternehmens: Zehntwiesenstraße 33b, 76275 Ettlingen

CEO: Anatolij Dejneko

COO: Alexander Matern, Christian Matern

HRA: 709207 Mannheim

HRA: 709207 Mannheim

St.-Nr.: 31036/01669