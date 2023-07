Startseite ZACO M1S Saug- und Wischroboter mit intelligenter Waschstation Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-07-26 09:35. ZACO präsentiert den neuen ZACO M1S Saugroboter mit Wischfunktion und intelligenter Waschstation - für noch weniger Arbeit, noch mehr Komfort und eine einfach saubere Wohnung. Der neue ZACO M1S ist ein cleverer High-End Saugroboter mit Wischfunktion und intelligenter Waschstation, automatischer Selbstreinigung und Selbsttrocknung sowie vielen weiteren praktischen Features. Er reinigt hygienisch mit sterilisiertem Wasser und kann nach Bedarf entweder nur saugen, nur wischen oder auch saugen und wischen in einem Arbeitsschritt. Für eine effiziente Reinigung verfügt er über eine fortschrittliche Lasernavigation (LDS LiDAR) und hochpräzise Hinderniserkennung (ToF). Mit seiner Teppicherkennung und der anhebbaren Wischplatte kann er in einem Schritt Hartböden wischen und Teppiche saugen. Er reinigt mit einer Akkulaufzeit von bis zu 180 Minuten eine Fläche von 250 m² und ist dank seiner intelligenten Waschstation mit XXL-Wassertanks zudem sehr wartungsarm. Der ZACO M1S ist für 699,99 Euro (UVP inkl. MwSt.) im Webshop auf www.zaco.eu/products/m1s sowie im Onlinehandel erhältlich. Intelligente Waschstation mit XXL-Wassertanks Die Waschstation dient dem ZACO M1S gleichzeitig als Ladestation und beinhaltet zwei große 4L XXL-Tanks für Frischwasser und Schmutzwasser. So kann er bis zu 45 Tage komplett autonom reinigen. Hygienisch reinigen mit sterilisiertem Wasser Der ZACO M1S Saug- und Wischroboter fährt während des Wischvorgangs regelmäßig (alle 10 m²) zur Waschstation zurück und spült sein Wischtuch mit elektrochemisch sterilisiertem Frischwasser durch (99,99% steril). So findet stets eine hygienische Reinigung der Böden statt. Automatische Selbstreinigung und Selbsttrocknung Die intelligente Waschstation verfügt über eine automatische Selbstreinigungs- und Selbsttrocknungsfunktion mit warmer Luft: Schluss mit manuellem reinigen der Wischmopps, keine unangenehmen Gerüche wegen feuchter Wischmopps nach Beendigung der Reinigung. Anhebbare Wischplatte mit mechanischem Wischen Seine intelligente Wischplatte erkennt die Beschaffenheit der Böden und löst auch hartnäckige Flecken mit Hilfe von aktivem mechanischem Schrubben effektiv. Beim intelligenten Wischen hebt der M1S zudem automatisch seine Wischplatte um 8 mm an, wenn er auf einen Teppich fährt. So kann er in einem Schritt sowohl Hartböden wischen als auch Teppiche saugen - für einen nahtlosen Übergang ohne die Gefahr streifiger oder feuchter Teppiche. Komfortable Steuerung per App, Alexa und Google Home Der ZACO M1S lässt sich bequem direkt per Druckknopf am Gerät und in der App bedienen. Eine komfortable Bedienung durch Sprachbefehle via Alexa oder Google Home wird unterstützt. In der umfangreichen App lassen sich zahlreiche Funktionen einstellen. Hierzu zählen unter anderem Planung der Reinigung und raumspezifische Reinigungseinstellungen (saugen, wischen, saugen und wischen etc.), Reinigungsreihenfolge der Räume, No-Go-Zonen, No-Mop-Zonen, Go-To-Areas, stark frequentierte Bereiche, Teppichzonen und vieles mehr. Verfügbarkeit und Preis Der ZACO M1S ist für 699,99 Euro (UVP inkl. MwSt.) im Webshop auf www.zaco.eu/products/m1s sowie im Onlinehandel erhältlich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Robovox Distributions GmbH

email : pr@rv-group.com Die Robovox Distributions GmbH handelt seit 2015 aus dem Herzen des Ruhrgebietes (Gelsenkirchen) heraus europaweit mit innovativer Haushaltsrobotik unter den Marken ZACO und djive: ZACO steht für moderne Saug- und Wischroboter, die klasse aussehen, erschwinglich sind und einfach funktionieren. djive steht für Innovationen rund um Sauberkeit und gute Luft - vom kompakten Handstaubsauger bis hin zum Turmventilator mit eingebautem Luftreiniger. Dabei legt die Robovox Distributions GmbH nicht nur großen Wert auf effiziente Saugroboter und leistungsfähige Luftreiniger, sondern auch auf guten Service und Kundennähe.

