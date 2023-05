Startseite Kostenlose Schrottabholung in Dortmund - Schrotthändler schnell da Pressetext verfasst von Schrott und Metall am Fr, 2023-05-19 02:22. Die Schrottabholung Dortmund bietet ihren Kunden eine kostenlose Schrottabholung an



Schrott verstopft vielerorts Lagerflächen. Seien es die Keller, Hofflächen und Dachböden der Privathaushalte oder die diverse Flächen auf Werksgeländen: Der Schrott stapelt sich und fristet ein vergessenes Dasein. Doch das sollte nicht sein, denn vom Platzverlust einmal abgesehen sind im Schrott und insbesondere im Metallschrott wertvolle Rohstoffe enthalten, die dem Rohstoff-Kreislauf zum Wohle der Umwelt wieder zugeführt werden sollten. Dies übernimmt die Schrottabholung, die in ganz Dortmund tätig ist und mit diversen Entfallstellen und Wiederaufbereitungsanlagen zusammenarbeitet. Für den Kunden, der beschließt, seinen Schrott abholen zu lassen, ist die Sache denkbar einfach: Er meldet sich beim Händler und vereinbart einen Termin, bei dem er Art und Menge des Schrotts nennt, um es der Schrottabholung zu ermöglichen, sich auf den Termin vorzubereiten. Um mehr muss er sich nicht kümmern, denn alles Weitere übernimmt die Schrottabholung Dortmund. Montierte Gegenstände, wie beispielsweise Heizungen und Öfen, werden von den Mitarbeitern abgebaut. Das gilt selbst für größere Anlagen, deren Demontage einigen Aufwand erfordert – kein Problem für die Schrottabholung. Der Kunde selbst muss im Vorfeld keinerlei Aufwand betreiben. Selbstredend ist diese Leistung für den Kunden kostenfrei.



Welcher Schrott kann abgeholt werden?



Im Prinzip kann der Kunde von der Schrottabholung Dortmund alle Arten von Schrott abholen lassen. Zuallererst ist hier allgemeiner Schrott zu nennen, der Eisen, Stahl, Messing, Zinn, Kupfer, Zink oder Aluminium enthält, wie beispielsweise alte Tore, Rohre und Armaturen. Aber auch Kfz-Schrott nimmt das Unternehmen gerne mit. Dies können alte Auspuffe ebenso sein wie der ausrangierte Motor oder die Stahlfelgen. Zu guter Letzt holt die Schrottabholung NRW Elektroschrott ab, der ebenfalls für den Rohstoffkreislauf wichtige Komponenten enthält. In diesen Bereich fallen Kabel, Computer und alte Telefone sowie Handys. Bei diesem Service spielt es keine Rolle, ob es sich beim Kunden um eine Privatperson oder eine Firma handelt: Die Schrottabholung ist mobil und in ganz Dortmund unterwegs und fährt überall den Schrott ab, ganz gleich, wer der Auftraggeber ist. Dieser kann sicher sein, dass der Schrott im Anschluss professionell aufbereitet oder entsorgt wird, womit er einen wertvollen Beitrag zum Einsparen verschiedenster Ressourcen geleistet hat.





Kurzzusammenfassung



Schrott verstopft vielerorts Lagerflächen. Seien es die Keller, Hofflächen und Dachböden der Privathaushalte oder die hintersten Flächen auf diversen Werksgeländen: Der Schrott stapelt sich und fristet ein vergessenes Dasein. Doch das sollte nicht sein: Im Prinzip kann der Kunde von der Schrottabholung Dortmund alle Arten von Schrott abholen lassen. Selbstredend ist diese Leistung für den Kunden, der sicher sein kann, dass der Schrott professionell aufbereitet oder entsorgt wird, mit keinerlei Kosten verbunden.

Schrott-Ankauf-NRW

Mohamed Lahib Hardenbergstraße 11 44866 Bochum

Schrotthändler für Schrottabholung & Schrottankauf in NRW (schrott-ankauf-nrw.de) Über Schrott und Metall Komplettes Benutzerprofil betrachten