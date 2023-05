Startseite Der ideale Sonnenschutz für die Terrasse Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-05-18 18:41. Auch wenn allerorten noch der Regen das Wetter beherrscht: Der Sommer wird kommen und mit ihm die Sommersonne, die nach Sonnenschutz verlangt. Hier gleich die besten Tipps. Bald, bald, bald kommt der Sommer! Das wissen nicht nur Meteorologen, sondern auch das motivierte Team von Planen Meisel. Das Unternehmen ist auf Sonnenschutz spezialisiert und bietet alles rund ums Thema - von Markisen bis zu Sonnensegeln. Insbesondere nach langen Schlechtwetterphasen erfreuen sich Terrassenbesitzer daran, im Freien zu sitzen und die Sonnenstrahlen zu genießen. Doch das Sonnenbaden sollte nicht unterschätzt werden, da sich unsere Haut nach dem langen Winter und regnerischen Frühling erst allmählich an die stärkere UV-Strahlung im Sommer gewöhnen muss. Zu langer, ungeschützter Aufenthalt im Freien kann zu Sonnenbrand oder sogar Sonnenstich führen. Experten empfehlen, die Sonnenexposition allmählich zu steigern und dem Körper nicht zu viel direkte Sonneneinstrahlung zuzumuten. Es wird auch geraten, Sonnencreme mit ausreichendem Lichtschutzfaktor aufzutragen, eine Kopfbedeckung und Sonnenbrille zu tragen und bei großer Hitze im Schatten zu bleiben. Diese Ratschläge gelten nicht nur für ältere Menschen und Kinder, sondern für jeden, der auf seine Gesundheit achten möchte. Darüber hinaus ist es äußerst hilfreich, zusätzlichen Sonnenschutz in Form von Markisen, Sonnenschirmen oder Sonnensegeln im Garten oder auf der Terrasse anzubringen. Für all diejenigen, die bereits im Besitz einer Markise sind, empfiehlt es sich, vor Beginn der neuen Terrassensaison den Zustand dieser zu überprüfen. Eventuelle Schäden können dann ausgebessert werden, sodass der Sonnenschutz einwandfrei funktioniert. Die Textilmanufaktur Meisel bringt Ihre Markise und Ihre Terrasse in Topform für die kommende Freiluftsaison und ermöglicht so einen gesunden Genuss der Sonnenstrahlen. Weitere Informationen finden Sie unter www.planen-meisel.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hermann Meisel GmbH

Wir sind eine Spezialwerkstätte für Autopolsterungen und Cabriodächer. Unsere Autosattler verstehen sich weiters auch auf sämtliche Repara­­turen in diesem Bereich. Zur Auto­­sattlerei gehören auch Produkte wie Bootsverdecke und Abdeckhauben aller Art. Fahrzeugsattler bzw. Auto­sattler ist ein 3-jähriger Lehrberuf, der bei uns ausgebildet wird.

