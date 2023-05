Startseite Buchtipp „Wunschkind - wie ich mit gestutzten Flügeln fliegen lernte“ Pressetext verfasst von Kummer am Mi, 2023-05-10 05:39. Die Autorin beschreibt ihr Leben, ihre Kindheit, was sie erlebt und erlitten hat. Wie sie trotz sexuellem Missbrauch durch den eigenen Vater, ohne Unterstützung und Rückhalt ihrer Mutter zu einem erfüllten und glücklichen Leben gefunden hat. „Vom Trauma zum Lebenstraum!“

Dieses Buch ist nichts für schwache Nerven, da Judith O. Spenger darin genau beschreibt, wie der sexuelle Missbrauch vor sich ging und die Auswirkungen auf die Psyche und den Körper beschrieben wird. Mit diesem Buch möchte die Autorin nicht nur vieles Beleuchten und ans Licht bringen, was im Dunkeln geschieht, sondern auch allen Menschen, die selbst traumatisierende Erlebnisse erlitten haben, zeigen, sie sind nicht allein.

J. O. Spenger gibt als physische Person dem Thema ein Gesicht, den stummen und ungehörten „Opfern“ eine Stimme. Leseprobe:

Ich schreibe sehr genau und detailgetreu, was mir wie, wo und von wem zugefügt wurde. Es geht um den Missbrauch an meiner Seele und meinem Körper. Dies ist ein Tatsachenbericht. Ich schreibe von meinen Erlebnissen, von meinen Gefühlen und meiner Sicht auf die Vorkommnisse. Dabei können sich meine Wahrnehmungen und meine „Wahrheit“ durchaus von den Erinnerungen und „Wahrheiten“ der Menschen meiner Umgebung unterscheiden. Ich habe mich sehr bemüht, alle Erinnerungen möglichst ohne Interpretationen niederzuschreiben. Das kann dazu führen, dass die Schilderungen der Missbrauchserlebnisse etwas distanziert und emotionslos erscheinen. Wer sich NICHT mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, sollte dieses Buch beiseitelegen und nicht weiterlesen. Wer aber genau wissen möchte, wie es zu wiederholtem Missbrauch in meiner Familie kommen konnte, wie ich mich dabei gefühlt habe und welche fatalen Auswirkungen das Vorgefallene auf mein Leben hatte, ist eingeladen, in meine Vergangenheit einzutauchen. Mit diesem Buch gebe ich mein Wissen rund um das Thema Missbrauch weiter.

Ich bin überzeugt, dass das Buch und meine Geschichte vielen helfen können, die eigenen Erfahrungen besser zu verstehen und damit positiver umzugehen.

Wenn ICH es geschafft habe, glücklich zu werden und anhaltend glücklich zu sein, kann das jeder, der das möchte, ebenso erreichen. Ich sage nicht, dass es einfach war, so weit zu kommen, aber es war mir möglich und ist es daher für jeden anderen auch.

In meinen Ausführungen beschränke ich mich darauf, was mir selbst als wichtig erscheint. Folglich ist dieser Erfahrungsbericht nicht als vollständige Biografie anzusehen.

Betroffene werden sich wahrscheinlich nicht nur mit den von mir erlebten und geschilderten Gefühlen identifizieren können, sondern ihr eigenes Leben auch in so manchen Auswirkungen wiedererkennen. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass traumatische Begebenheiten, egal, ob Missbrauch oder eine andere Art von gewaltsamem Erleben, zu Problemen im Alltag und ähnlichen Gefühlen und Konsequenzen führen können.

Auf den ersten Blick erscheint es schwer nachvollziehbar, aber Menschen, die mich im Lauf meines Erwachsenenlebens erneut verletzt und ähnlich agiert haben, wie es mir in meiner Kindheit widerfahren ist, haben mir geholfen, Zusammenhänge zu erkennen, die ich als Kind nicht erkennen konnte, und zu handeln, wie ich als Kind nicht handeln konnte. Dadurch wurde es mir möglich, die Vergangenheit zu transformieren und meine Gegenwart und Zukunft von den Auswirkungen des Erlebten zu befreien.

Die jahrelange und intensive Beschäftigung mit mir selbst, viele schmerzhafte Erfahrungen und die Bereitschaft, mich weiterzuentwickeln, haben mich so weit gebracht, dass ich anderen helfen kann, ihre eigenen Traumata zu entschärfen. Ich konnte mich vom Leid und von meiner Todessehnsucht befreien und bin aus tiefsten schwarzen Löchern der Depression immer wieder herausgeklettert, um ans Licht zu kommen, um die Sonne zu spüren und mein Leben zu leben. Das brachte mich an den Punkt, an dem es mir gelungen ist, all das Furchtbare, Unglaubliche und Unfassbare zusammenzufassen und zu Papier zu bringen.

Ich gebe mir die Blöße, Euch, liebe Leserinnen und Leser, in die Tiefen meiner Seele blicken zu lassen, gewähre Euch Zugang zu meinem Leben, beschreibe Vorkommnisse, die als skandalös, ja geradezu als blamabel und demütigend angesehen werden können. Die Zeiten, in denen ich mich geschämt und mich Scham und Schande dazu veranlasst haben, mich schlecht zu fühlen und zu schweigen, sind gottlob vorbei. Alles, was geschehen ist, gehört der Vergangenheit an. Ich habe überlebt! Ich lebe und ich bin mit meinem Leben glücklich!

