Startseite L-Capital.uk: Attraktive Finanzierung für neue und gebrauchte Objekte bis 750.000 Euro Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-05-08 09:37. L-Capital & Partner bieten ab sofort eine besonders attraktive Finanzierung für Unternehmen, die neue Maschinen, Ladeneinrichtungen, Nutzfahrzeuge oder IT-Hardware benötigen. Das Angebot ermöglicht eine schnelle Liquiditätsbeschaffung für Unternehmen, indem Objekte bis zu 750.000 Euro finanziert werden können. Dabei wird auch die Umsatzsteuer mitfinanziert und individuelle Ratenhöhen mit bis zu 96 Monaten Laufzeit angeboten. Das Unternehmen kann zwischen Leasing und Mietkauf wählen, um Investitionen und Objektanschaffungen in gut planbaren monatlichen Raten zu finanzieren. Hierbei kommen der bilanzielle und der steuerliche Vorteil beim Leasing hinzu, während beim Mietkauf der Eigentumserwerb im Vordergrund steht. Besonders smart ist, dass das Unternehmen kein Fremdkapital aufnehmen muss, wodurch die Eigenkapitalquote geschont wird. Darüber hinaus können Objekte auch rückwirkend finanziert werden, um kurzfristig für frische Liquidität zu sorgen. Im ersten Schritt reichen hierfür die Objektunterlagen aus. Mit diesem attraktiven Angebot möchte L-Capital.uk Unternehmen unterstützen, ihre Liquidität zu erhöhen und somit mehr Raum für die Umsetzung größerer Projekte zu schaffen. Die schnelle Finanzierungsentscheidung und -auszahlung ermöglicht eine schnelle Umsetzung der Vorhaben. Mehr dazu - hier klicken: L-Capital & Partner

L-Capital & Partner (LCAP) ist der richtige Partner für Ihre Unternehmensfinanzierung. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, um das benötigte Kapital zu beschaffen und Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen. LCAP Lösungen ermöglichen Ihnen die Realisierung Ihrer Geschäftsziele, egal ob es darum geht, Wachstum zu finanzieren, Liquiditätsprobleme zu lösen oder Akquisitionen und Fusionen durchzuführen. LCAP kann und wird Ihnen dabei helfen, Ihre Liquidität zu verbessern, Ihr Risiko zu reduzieren, Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den Unternehmenswert zu erhöhen. Sie haben das Potential, Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen, aber ohne die richtige Finanzierung bleiben Sie zurück. Kontaktieren Sie uns noch heute, damit wir Ihnen helfen können, das Kapital zu beschaffen, das Sie benötigen, um Ihre Vision zu verwirklichen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Erfolg gestalten!

