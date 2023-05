Startseite Hygiene im Lebensmitteltransport: Desinfektion mit AnoKath® Medical Pressetext verfasst von AnoKath am So, 2023-05-07 07:55. Hygiene im Lebensmitteltransport: Desinfektion mit AnoKath® Medical

Eine effektive Hygiene im Lebensmitteltransport ist unverzichtbar, um die Verbreitung von Bakterien und Krankheitserregern zu verhindern. Hierbei kommt auch der Desinfektion der Transportbehälter eine wichtige Rolle zu. Das Unternehmen TIMOCO setzt hierbei auf AnoKath® Medical, ein innovatives Desinfektionsmittel auf Basis von Elektrolyse, um die Hygiene im Lebensmitteltransport zu gewährleisten.

AnoKath® Medical ist ein sicheres und hochwirksames Desinfektionsmittel, das auf eine innovative Technologie zurückgreift. Durch den Einsatz von Elektrolyse wird AnoKath® Medical aus Wasser und Salz hergestellt und ist dadurch umweltfreundlich und ungefährlich für den Menschen.

Durch seine hohe Wirksamkeit gegen Bakterien und Viren wird AnoKath® Medical im Lebensmitteltransport eingesetzt, um die Transportbehälter und -fahrzeuge zu desinfizieren und damit die Ausbreitung von Keimen und Krankheitserregern zu verhindern. Die Anwendung von AnoKath® Medical ist einfach und schnell, so dass auch bei hohen Transportmengen eine effektive Desinfektion gewährleistet werden kann.

"Wir legen großen Wert auf eine hohe Hygiene im Lebensmitteltransport und setzen hierbei auf AnoKath® Medical", sagt der Geschäftsführer des Unternehmens TIMOCO. "Das Desinfektionsmittel ist effektiv, so dass wir unsere Verantwortung für Mensch und Umwelt wahrnehmen können. AnoKath® Medical ist ein wichtiger Bestandteil unserer Hygienestrategie."

Durch den Einsatz von AnoKath® Medical im Lebensmitteltransport wird eine hohe Hygiene sichergestellt, die nicht nur gesetzlichen Vorschriften entspricht, sondern auch das Vertrauen der Kunden in die Qualität der gelieferten Lebensmittel stärkt. Das Unternehmen TIMOCO hat sich durch seine Vorreiterrolle in Sachen Hygiene im Lebensmitteltransport einen Namen gemacht und gilt als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner für seine Kunden. Über AnoKath Komplettes Benutzerprofil betrachten