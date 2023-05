Startseite Alles ist neu - das Debüt von Stephanie Dumont Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-05-04 12:27. Ein Debut mit Pep Hier kommt eine neue Stimme und Persönlichkeit mit einem Titel der aufhorchen lässt:

Die Debut-Single von Stephanie Dumont "Alles ist neu" beschreibt dass sich die Welt und das Leben wie neu anfühlt wenn man am Beginn einer neuen Beziehung steht. Und das erinnert ein bisschen an Edith Piaf wenn sie singt "Car ma vie commence avec toi". Also ein Gefühls-Klassiker! Musik und Text stammen vom Hamburger Singer/Songwriter Gottfried Koch, der hier auch als Produzent tätig war. Aufgenommen im April 2023 im A-Street Media Studio in Hamburg.

Stephanie Dumont ist eigentlich im schönen Brandenburg zu Hause, lebt aber schon lange in Niedersachsen. Und dort steht sie mit beiden Beinen im Leben und das jenseits jeglicher Allüren. Wie Sie zum Gesang gekommen ist erzählt sie am besten selbst:

"Als Kind hatte ich als Traumberuf Sängerin zu werden und habe mit 6 Jahren angefangen zu singen. Einfach nur Lieder mitzusingen ohne drüber nachzudenken. Im Laufe der Jahre wurde es zur Leidenschaft. Dabei habe ich, ohne es bewusst zu tun, meine Stimme immer besser trainiert. Wenn ich singe bin ich frei und sorglos. Selbst wenn es mir mal nicht gut geht. Das ist so, als würde man einer Blume Wasser geben. Ich fange an zu singen und ich blühe auf. Vor zwei Jahren bot man mir an bei einer Band einzusteigen. Dabei durfte ich einige wertvolle Erfahrungen sammeln, auch bei Bühnenauftritten. Letztlich waren unsere musikalischen Vorlieben doch zu unterschiedlich, und so trennten sich unsere Wege wieder. Die Freundschaft blieb aber bestehen.

Ich bin sehr glücklich und sehr dankbar für die Möglichkeit jetzt einen eigenen Song aufzunehmen und zu veröffentlichen. Ein Lebenstraum geht damit in Erfüllung. Ich bin sehr gespannt wohin diese Reise noch führt." STEPHANIE DUMONT - "ALLES IST NEU"

Label: CARMINA RECORDS LC 08112

ISRC: DEAR42370925

EAN: 4067248705759

Musik: Gottfried Koch; Text: Gottfried Koch

Producer: Gottfried Koch

Verlag: CARMINA PUBLISHING

Copyright: © 2023 CARMINA RECORDS

VÖ-Datum: 5. Mai 2023

Mehr zur Interpretin finden Sie bei Stephanie Dumont auf den sozialen Medien

