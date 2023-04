Startseite Innovative Neopren Fitness Grip Pads: workoutpads.com bringt Training auf ein neues Level Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-04-26 10:31. workoutpads.com präsentiert eine neue Generation von Fitness Grip Pads, die das Training auf ein neues Level bringen. Hamburg, Deutschland -

Die WORKOUTPADS Griffpads mit SUPERGRIP-Technologie bieten eine optimale Griffigkeit und schützen gleichzeitig die Hände vor Verletzungen und Druckstellen und sind die wohl besten Zughilfen, die gerade entwickelt wurden.

Das Besondere an den WORKOUTPADS ist ihre innovative Technologie. Sie sind extrem dehnbar und passen sich perfekt an jede Handgröße an. Der Fingerbereich ist so gestaltet, dass die Luftzirkulation gewährleistet ist und Schweißbildung verhindert wird. Die Hände bleiben trocken. Schwielen an den Händen haben keine Chance. Durch das einfache Überziehen über Mittel- und Ringfinger sind die WORKOUTPADS Griffpads in Sekundenschnelle einsatzbereit und stören nicht beim Training. "Wir haben die WORKOUTPADS entwickelt, um Fitness-Enthusiasten ein noch besseres Trainingserlebnis zu bieten", erklärt Patrick, Gründer von workoutpads.com. "Unsere Fitness Grip Pads ermöglichen eine optimale Griffigkeit und schützen gleichzeitig die Hände vor Verletzungen und Druckstellen. Wir sind überzeugt, dass sie jedem Sportler helfen, sein volles Potenzial zu entfalten."

https://workoutpads.com/vorteile-workoutpads/ Die WORKOUTPADS eignen sich für verschiedene Sportarten und Trainingsgeräte wie Hanteln, Kettlebells, Pull-up Bars und mehr. Sie sind auch ideal für Personen, die Probleme mit Hornhautbildung oder Schwielen haben, oder die einfach nur ihre Hände vor Verletzungen schützen möchten. Die Neopren Fitness Griff Pads sind waschbar und können so einfach gereinigt und wiederverwendet werden. Der direkte Kontakt mit Schmutz und Keimen an Griffen und Geräten wird maximal minimiert. "Wir sind stolz darauf, dass unsere WORKOUTPADS bereits von vielen Fitness-Enthusiasten und Profisportlern genutzt werden", sagt Patrick. "Sie sind eine innovative Lösung für jeden, der sein Training auf ein neues Level bringen möchte." Gezieltere Ansprache der Muskelgruppen, die trainiert werden sollen, da es keine durch Druckschmerzen bedingten Ausweichbewegungen gibt. Mehr Wiederholungen durch die Polsterung der Hände an Griffen und Geräten machen die Workoutpads Fitness Griffpads als Zughilfen beim Krafttaining unverzichtbar. Die WORKOUTPADS mit SUPERGRIP-Technologie sind ab sofort auf workoutpads.com erhältlich. Dort finden sich auch weitere Informationen zu den Produkten und deren Einsatzmöglichkeiten.

