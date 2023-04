Startseite Warum Sie Kunst im Büro brauchen und wie Sie Bilder auswählen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-04-24 22:34. Kunst im Büro kann erheblichen Einfluss auf die Atmosphäre und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter haben. Sie kann Kreativität fördern, Stress reduzieren und das Gesamtbild Ihres Büros verbessern. Kunst steigert Kreativität und Produktivität: Studien haben gezeigt, dass das Betrachten von Kunst das Gehirn anregen und Kreativität fördern kann. Durch die Einbindung von Kunst im Büro können Sie eine Umgebung schaffen, die innovatives Denken und Problemlösung fördert. Dies kann zu gesteigerter Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit führen. Kunst reduziert Stress und Angst: Kunst kann als visuelle Ablenkung dienen und einen Moment der Entspannung für Mitarbeiter in einem stressigen Arbeitsumfeld bieten. Sie kann auch eine beruhigende Wirkung auf den Geist haben und Angstzustände bei Mitarbeitern reduzieren. Dies kann zu einer verbesserten mentalen Gesundheit und allgemeinem Wohlbefinden führen. Kunst verbessert die Mitarbeitermorale: Kunst im Büro kann Ihre Mitarbeiter das Gefühl geben, dass sie von ihrem Arbeitgeber geschätzt und wertgeschätzt werden. Sie kann eine positive und einladende Umgebung schaffen, die die Moral verbessert und die Mitarbeiterbindung erhöht. Kunst spiegelt Unternehmenswerte und -kultur wider: Kunst kann als Spiegelbild der Werte und Kultur Ihres Unternehmens dienen. Sie kann Ihre Unternehmensmission und -marke an Mitarbeiter und Besucher kommunizieren. Dies kann dazu beitragen, eine stärkere Gemeinschaft und Identität innerhalb Ihrer Organisation aufzubauen. Wie man Kunst für das Büro auswählt Wenn es darum geht, Kunstwerke für das Büro auszuwählen , gibt es einige Faktoren zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Kunstwerke die gewünschte Wirkung auf die Mitarbeiter, Besucher und Kunden haben. Berücksichtigen Sie Ihre Räumlichkeiten Bevor Sie Kunstwerke auswählen, sollten Sie sich einen Überblick über den Raum verschaffen, in dem die Kunstwerke aufgehängt werden sollen. Sie sollten die Größe und das Layout des Raums sowie die vorhandene Einrichtung berücksichtigen. Wenn Sie eine Wand auswählen, sollten Sie die Größe der Wand und die Höhe der Decke berücksichtigen. Wenn Sie mehrere Kunstwerke aufhängen möchten, sollten Sie die Abstände zwischen den Kunstwerken und deren Platzierung berücksichtigen. Passen Sie die Auswahl an die Unternehmenswerte an Die Kunstwerke, die Sie auswählen, sollten sich mit den Werten und der Kultur Ihres Unternehmens decken. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise eine konservative Kultur hat, sollten Sie traditionellere Kunstwerke auswählen. Wenn Ihr Unternehmen jedoch innovativ und progressiv ist, können Sie sich für zeitgenössische Kunstwerke entscheiden. Die Kunstwerke können auch dazu beitragen, Ihre Marke und Mission an Mitarbeiter und Besucher zu kommunizieren. Binden Sie Mitarbeiter ein Wenn Sie Ihre Mitarbeiter in den Auswahlprozess einbeziehen, können Sie ein Gefühl von Eigentum und Engagement für die Kunstwerke fördern. Sie können auch nach ihrer Meinung darüber fragen, welche Arten von Kunst sie im Büro sehen möchten. Wenn Ihre Mitarbeiter beispielsweise häufig mit Kunden interagieren, können Sie sie fragen, ob sie denken, dass die Kunstwerke die Kunden ansprechen und ein positives Image des Unternehmens vermitteln. Variieren Sie Haben Sie keine Angst, verschiedene Stile und Medien von Kunst zu mischen. Dies kann ein dynamischeres und interessanteres visuelles Erlebnis für Mitarbeiter und Besucher schaffen. Sie können beispielsweise Fotografien, Gemälde, Skulpturen und Drucke mischen. Sie können auch verschiedene Themen und Farben kombinieren, um eine abwechslungsreiche Sammlung zu schaffen. Originale Kunstwerke oder Kunstreproduktionen? Die Entscheidung, ob man originale Kunstwerke oder Kunstreproduktionen wie z.B. Kunstdrucke auf Leinwand, Poster, Acrylglasdrucke oder Dibond-Bilder im Büro aufhängen soll, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem verfügbaren Budget und den künstlerischen Zielen des Unternehmens. Wenn das Budget begrenzt ist, können Kunstreproduktionen eine günstigere Option sein. Reproduktionen können in der Regel zu einem Bruchteil des Preises eines Originals erworben werden. Sie können auch eine breitere Auswahl an Kunstwerken bieten, einschließlich bekannter Kunstwerke, die möglicherweise nicht verfügbar oder zu teuer sind, um als Original zu erwerben. Darüber hinaus können Kunstreproduktionen eine gute Option sein, wenn der Raum, in dem die Kunstwerke aufgehängt werden wollen z.B. durch starkes Sonnenlicht oder Feuchtigkeit beschädigt werden können. Kunstreproduktionen, insbesondere Leinwanddrucke oder Acrylglasdrucke sind oft haltbarer als Originalkunstwerke und können leichter ersetzt werden. Letztendlich hängt die Entscheidung, ob man Originalkunstwerke oder Reproduktionen im Büro aufhängen soll, von den künstlerischen Zielen und der finanziellen Situation des Unternehmens ab. Eine Kombination aus beidem kann auch eine gute Option sein. Unternehmen können beispielsweise einige originale Kunstwerke als langfristige Investition erwerben und dann Reproduktionen von anderen Kunstwerken verwenden, um eine breitere Auswahl zu bieten und das Budget im Auge zu behalten.

