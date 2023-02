Startseite Daridorexant: neuartiger Wirkstoff macht Hoffnung bei Schlafstörungen Pressetext verfasst von karinkralik am Do, 2023-02-09 17:48. Im Februar 2022 erteilte die EMA eine Zulassung für das Schlafmittel Quvivic von Idorsia. Der darin enthaltene Wirkstoff Daridorexant gehört zu einer neuen Klasse von Arzneimitteln, den sogenannten Orexin-Blockern. Manche Experten gehen davon aus, dass diese Medikamente in naher Zukunft die rasch abhängig machenden Benzodiazepine und Z-Substanzen ablösen könnten. Hier erfahren Sie, was bei der Anwendung von Quvivic zu beachten ist. Quvivic wird in Form einer Tablette zum Einnehmen angeboten. Es wird in der Regel einmal täglich eingenommen, etwa eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen. Die Tabletten können mit oder ohne Nahrung eingenommen werden, wirken aber auf nüchternen Magen schneller. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes sorgfältig und fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Nehmen Sie Quvivic genau nach Anweisung ein. Nehmen Sie niemals mehr als eine Dosis pro Tag ein, auch wenn Sie noch Probleme haben einzuschlafen oder durchzuschlafen. Sie sollten bald nach der Einnahme von Quvivic schläfrig werden und es für einige Zeit auch bleiben. Gehen Sie zu Bett und versuchen Sie, mindestens sieben Stunden zu schlafen. Verzichten sie auf die Einnahme des Medikaments, wenn Sie vor Ablauf von sieben Stunden wieder aufstehen müssen. Wenn Sie zu früh nach der Einnahme von Quvivic aufstehen, werden Sie wahrscheinlich sehr schläfrig sein und sind dann nicht in der Lage, mit dem Auto zu fahren oder Aufgaben zu bewältigen, die konzentrierte Aufmerksamkeit erfordern. Ihre Schlafprobleme sollten sich innerhalb von sieben bis zehn Tagen nach Beginn der Einnahme von Quvivic bessern. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn sich Ihre Schlafprobleme während dieser Zeit nicht bessern oder wenn sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt während der Behandlung verschlimmern. Schlucken Sie die Tabletten im Ganzen. Man sollte sie weder teilen, noch kauen oder zerkleinern. Quvivic könnte gewohnheitsbildend sein, auch wenn es aufgrund der bisher fehlenden praktischen Erfahrungen mit diesem Medikament zu früh ist, ein abschließendes Urteil darüber zu finden. Nehmen Sie keine höhere Dosis ein, als von Ihrem Arzt verordnet, erhöhen Sie nicht eigenmächtig die Dosierungsintervalle und beenden Sie die Behandlung zu dem vom Arzt vorgegebenen Zeitpunkt. Der in Quvivic enthaltene Wirkstoff Daridorexant kann Schwindel oder Kopfschmerzen hervorrufen. Wenn eine dieser Nebenwirkungen andauert oder sich verschlimmert, informieren Sie umgehend Ihren Arzt oder Apotheker. Informieren Sie Ihren Arzt auch, wenn Sie tagsüber schläfrig sind. Die Dosis muss dann möglicherweise angepasst werden. Denken Sie daran, dass dieses Medikament verschrieben wurde, weil Ihr Arzt der Meinung ist, dass der Nutzen für Sie größer ist als das Risiko von Nebenwirkungen. Die meisten Menschen, die dieses Medikament einnehmen, haben keinerlei schwere Nebenwirkungen. Informieren Sie Ihren Arzt sofort, wenn Sie psychische Veränderungen (z. B. Depressionen, Selbstmordgedanken) oder eine vorübergehende Schwäche in den Beinen feststellen. Quvivic kann eine Schlaflähmung verursachen, die dazu führt, dass man sich während der Einschlaf- oder Aufwachphase für mehrere Minuten nicht bewegen kann. Es ist schon vorgekommen, dass Menschen nach der Einnahme von Quvivic schlafgewandelt sind, ohne sich am nächsten Tag daran zu erinnern. Dieses Problem kann für Sie selbst oder für andere gefährlich sein. Wenn Sie herausfinden, dass Sie durch Quvivic zum Schlafwandler werden, informieren Sie sofort Ihren Arzt. Das Risiko ist erhöht, wenn Sie außerdem Alkohol oder andere sedierende Medikamente einnehmen. Eine sehr ernste allergische Reaktion auf dieses Medikament ist selten. Suchen Sie jedoch sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie Symptome einer schweren allergischen Reaktion bemerken, einschließlich Hautausschlag, Juckreiz/Schwellungen (besonders im Gesicht, an der Zunge und im Rachen), starker Schwindel und Atembeschwerden. Dies ist keine vollständige Liste der möglichen Nebenwirkungen. Wenn Sie andere, oben nicht aufgeführte Wirkungen bemerken, die mit Quvivic in Verbindung stehen könnten, auf wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Informieren Sie vor der Einnahme von Quvivic Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie allergisch darauf reagieren oder wenn Sie andere Allergien haben. Dieses Produkt kann Bestandteile enthalten, die zwar keine pharmakologische Wirkung haben, aber allergische Reaktionen oder andere Probleme verursachen können. Sprechen Sie mit Ihrem Apotheker oder Ihrer Apothekerin für weitere Einzelheiten. Informieren Sie Ihren Arzt vor der Einnahme von Quvivic über Ihre Krankengeschichte, insbesondere wenn Sie unter Narkolepsie, einer Lebererkrankung, Lungen-/Atmungsproblemen, psychischen Problemen, Depressionen, Selbstmordgedanken oder Kataplexie leiden. Auch wenn es eine persönliche oder familiäre Vorgeschichte von Alkoholismus oder Drogenabhängigkeit gibt, sollten Sie mit Ihrem Arzt darüber sprechen. Die Wirkung von Quvivic kann auch nach dem Aufwachen am nächsten Tag noch anhalten. Das Risiko der Tagesmüdigkeit ist größer, wenn Sie nicht mindestens sieben Stunden geschlafen haben oder eine höhere Dosis als empfohlen eingenommen haben. In diesem Fall sollten Sie am nächsten Tag nicht Auto fahren oder etwas tun, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Auch Alkohol und Cannabis können schläfrig machen. Vermeiden Sie alkoholische Getränke. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie Cannabis konsumieren. Fahren Sie nicht Auto, bedienen Sie keine Maschinen und machen Sie nichts, was erhöhte Aufmerksamkeit erfordert, bis Sie es sicher tun können. Ältere Erwachsene können empfindlicher auf die Nebenwirkungen dieses Medikaments reagieren, insbesondere auf Verwirrung, Unruhe, übermäßige Schläfrigkeit. Unstetigkeit und Schläfrigkeit können das Risiko von Stürzen erhöhen. Während der Schwangerschaft sollte dieses Medikament nur verwendet werden, wenn es eindeutig erforderlich ist. Besprechen Sie die Risiken und den Nutzen mit Ihrem Arzt. Es ist nicht bekannt, ob Daridorexant in die Muttermilch übergeht. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie stillen. Wechselwirkungen können die Wirkung von Quvivic verändern oder das Risiko für schwere Nebenwirkungen erhöhen. Dieses Dokument enthält nicht alle möglichen Wechselwirkungen von Medikamenten. Führen Sie eine Liste aller Produkte, die Sie einnehmen (einschließlich verschreibungspflichtiger und nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel sowie pflanzlicher Produkte), und teilen Sie diese mit Ihrem Arzt und Apotheker. Beginnen, stoppen oder ändern Sie die Dosierung von Medikamenten nicht ohne die Zustimmung Ihres Arztes. Andere Arzneimittel können den Abbau von Quvivic im Körper beeinträchtigen. Beispiele hierfür sind bestimmte Azol-Antimykotika (wie Itraconazol, Ketoconazol), Clarithromycin, Cobicistat, bestimmte HIV-Proteaseinhibitoren (wie Indinavir), Nefazodon, Rifampin, Ritonavir, bestimmte Arzneimittel zur Behandlung von Krampfanfällen (wie Carbamazepin, Phenytoin), Telithromycin, Tucatinib und andere. Das Risiko von schwerwiegenden Nebenwirkungen erhöht sich, wenn Quvivic zusammen mit anderen Produkten eingenommen wird, die ebenfalls Schläfrigkeit oder Atemprobleme verursachen können. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie andere Mittel wie opioide Schmerz- oder Hustenmittel (z. B. Codein, Hydrocodon), Alkohol, Marihuana (Cannabis), andere Schlafmittel oder Angstlöser (z. B. Alprazolam, Lorazepam, Zolpidem), Muskelrelaxantien (z. B. Carisoprodol, Cyclobenzaprin) oder Antihistaminika (z. B. Cetirizin, Diphenhydramin) einnehmen. Überprüfen Sie die Etiketten aller Ihrer Arzneimittel (z. B. Allergie- oder Erkältungsmittel), da sie Inhaltsstoffe enthalten können, die Schläfrigkeit verursachen. Fragen Sie Ihren Apotheker nach der sicheren Anwendung dieser Produkte.

Quelle und weitere Informationen: Endlich einschlafen mit Quvivic? Über karinkralik Komplettes Benutzerprofil betrachten