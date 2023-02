Startseite WENN DU SIE SIEHST - der neue Song von Ralph Bogard Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-02-01 13:46. Das Comeback schreitet fort Nach seinen Comeback-Songs "Immer wieder war es Liebe" und "T.A.B.U", welcher es auf Anhieb in die Charts der Dj TOP 100 schaffte, legt der sympathische Interpret RALPH BOGARD nun seine nächste Single vor. Mit "WENN DU SIE SIEHST" startet er musikalisch in das Jahr 2023 und sorgt damit für sein "Comeback Tripple", welches er erst im Juni vergangenen Jahres begann. RALPH BOGARD, geboren in Sachsen, aufgewachsen in Sachsen-Anhalt und heute in Berlin beheimatet, ist ein echter Vollblut-Interpret und Entertainer. Nach einer persönlich für sich verordneten Auszeit, wurde er quasi von seinen Fans und einer ehemaligen Medien-Arbeitskollegin zu seinem Comeback überredet. Die Bühne war, ist und bleibt sein Metier. Und dies nicht nur, wenn er als Sänger und Moderator selbst auf dieser steht, sondern auch, wenn er im Hintergrund für zahlreiche Veranstaltungen als gelernter Veranstaltungskaufmann und Eventmanager verantwortlich zeichnet. "WENN DU SIE SIEHST" ist ein Bekenntnis zu einer vergangenen und unerfüllten Liebe mit dem Wunsch auf Fortsetzung und dem Eingestehen von Fehlern, die man selbst leider immer wieder in Beziehungen macht, und die einen immer wieder zum Nachdenken und Nachtrauern verleiten. Natürlich immer mit dem Wunsch auf ein "Happy End" und dem Wiedergewinnen der immer noch geliebten Freundin. Der eindringlich wirkende Text, mit Worten, die man seinem besten Freund mit auf den Weg gibt, wenn er sich mit seiner Ex-Partnerin trifft, paart sich mit einer einprägsamen Melodie. Ein absoluter Popschlager aus der Feder von Uwe Felski, den Robert Meister und Jürgen Rufus Kerber im zeitgemäß-modernen Sound-Arrangement nun mit RALPH BOGARD produziert haben. Ein ganz besonderer Schlager mit einer für jedermann wiedererkennbaren und hörenswerten Message. ISRC:

DE-F28-23-361-01

Länge: 3:09 Minuten

Music & Lyrics: Uwe Felski

Publishing: JAY KAY Music

Piano by Chris Odien

Keyboards by Robin Masters

Percussion by Bob Wundermann

Acoustic Guitars, Bass by Uwe Felski

Electric Guitars by Steffen Häfelinger

Recordings, mixed by Bob & dee jay RUFUS

Mastering by Robert Meister

Studio work at TonArt Studio Bremen

Produced by Jürgen Rufus Kerber and Robert Meister

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2023 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: S-CD 14361

Infos and contact www.jaykay.de

Distribution JAY KAY

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records, LC 00902

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Phone 0345-6823010

E-Mail distribution@jaykay.de

