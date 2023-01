Startseite Neues Beratungsformat - Health Leadership - für KMU`s mit 50% Fördermittelzuschuss Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-31 11:02. Wie führt man sich selbst und Mitarbeitende gesund?

In dieser Beratung erhalten Unternehmer*Innen einen Überblick über die Instrumente gesunder Führung für ihren Unternehmensalltag. Die Beratung zu Health Leadership/ Gesunde Führung orientiert sich an den neuesten Erkenntnissen, den aktuellen Forschungsergebnissen und der jahrzehntelangen Erfahrung von horsesense im Coaching von Führungskräften und Beratungen von KMU`s (kleinen und mittelständischen Unternehmen). Health Leadership fokussiert zum einen den individuellen Self-Care-Ansatz des/der Unternehmers*in und stellt Fragen wie: "Wie gehe ich mit mir um?", "Welche Stressoren und Belastungsfaktoren wiegen in meinem Leben am stärksten?", "Welche Ressourcen habe ich zur Verfügung?" Aber auch der Staff-Care-Ansatz wird berücksichtigt: "Wie wirke ich auf meine Mitarbeitenden?", "Wie kann ich meine Mitarbeitenden entlasten und unterstützen?", "Welche relevanten Bedürfnisse und Rahmenbedingungen sollte ich im Auge haben?". Nach einer Situationsanalyse zum Status Quo im Unternehmen werden passgenau die Instrumente gesunder Führung konzeptionell vorgestellt, vertieft und installiert, welche konkreten Führungs-instrumente gesunder Führung, im Sinne von Health Leadership, in der täglichen Führungs-Praxis umgesetzt werden können. Die Beratung zielt ab auf: * einen gesundes Organisationsdesign (flexible Arbeitszeitmodelle, Teamzusammensetzung, konfliktfreie Kommunikation/ Konfliktklärung)

* eine gesunde Arbeitsorganisation (Rollenklarheit, Sinn der Arbeit/Zielklarheit, Eigenverantwortung, Ressourcen/ Potenziale)

* eine gesunde (Selbst-) Führung (körperliche und mentale Resilienz, Stressmanagement, Gesundheit)

Gesund führen heißt, ein Vorbild für seine Mitarbeiter*innen zu sein. Das bedeutet, Unternehmer sind die 1. Führungskraft im Unternehmen und haben einen wesentlichen Einfluss auf die gesunde Arbeitsweise und Leistungsfähigkeit ihrer Belegschaft. Was sie ausstrahlen und nach außen tragen, bestimmt das Arbeitsklima der Mitarbeiter*innen. Zu einer erfolgreichen und gesunden Führung gehören deshalb Kompetenzen wie Aufgeschlossenheit, Vertrauen und Mut. Die Basis bildet die Selbstreflexion, um eigene Stärken, Verhalten und Bedürfnisse zu erkennen. Diese Fähigkeiten muss die Unternehmensspitze erst selbst erlangen, damit sie sich und dann auch andere gesund führen kann. Führung im Außen gelingt nur durch eine gelingende Selbstführung. Zahlreiche Studien belegen, dass Health Leadership zu motivierten Mitarbeitenden und resilienten Unternehmen führt! Max. Förderhöhe, als nicht rückzahlbarer Zuschuss aus Fördermitteln = 50% des Nettohonorars Antragsberechtigt für den Förderzuschuss sind: ? rechtlich selbständige Unternehmen ? gewerbliche Wirtschaft und Freie Berufe ? Sitz und Geschäftsbetrieb oder eine Zweigniederlassung in Deutschland ? weniger als 250 Mitarbeiter ? Jahresumsatz

