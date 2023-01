Startseite Methylphenidat bei ADHS: was Eltern wissen sollten Pressetext verfasst von maroney am Mi, 2023-01-25 17:47. Wenn eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) diagnostiziert wurde, ist Methylphenidat für Kinder, die darunter leiden, oft ein Segen. Es handelt sich dabei allerdings um ein Betäubungsmittel, das wegen der damit verbundenen Risiken strengen Vorschriften unterliegt. Während der Behandlung werden die jungen Patienten und ihre Eltern regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen eingeladen. Es ist wichtig, diese Termine wahrzunehmen. Hier erfahren Sie, was Eltern betroffener Kinder beachten müssen. Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine relativ häufige Erkrankung, die sich vor allem auf das Verhalten einer Person auswirkt. Menschen mit ADHS sind ständig unruhig, impulsiv und/oder unaufmerksam. Sie erhalten psychologische Hilfe, um Ihre Emotionen und Verhaltensweisen (oder die Ihres Kindes) zu verstehen, aber wenn dies nicht ausreicht, können Medikamente wie Methylphenidat verschrieben werden. Zu den bekanntesten Produkten mit diesem Wirkstoff zählen im deutschsprachigen Raum Ritalin, Medikinet und Concerta. Es ist nicht genau bekannt, wie Methylphenidat bei Menschen mit ADHS wirkt. Methylphenidat erhöht die Menge an natürlichen chemischen Stoffen im Gehirn, darunter auch Dopamin. Man geht davon aus, dass die Erhöhung des Dopaminspiegels in den Teilen des Gehirns, die für die Selbstkontrolle und die Aufmerksamkeit zuständig sind, diese anregt, besser zu funktionieren. Dies trägt dann dazu bei, die Aufmerksamkeit zu fokussieren und die Konzentration zu verbessern. Das Medikament wird zunächst von einem Facharzt verschrieben. ADHS wird in der Regel im Kindesalter diagnostiziert, kann aber auch im Teenageralter und im Erwachsenenalter fortbestehen. Diese Information richtet sich an Eltern oder Betreuer von Kindern und Jugendlichen, denen Methylphenidat verschrieben wurde. Leider ist Methylphenidat für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen nicht geeignet oder darf nur mit besonderer Vorsicht angewendet werden. Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass Ihr Arzt Bescheid weiß, bevor Ihr Kind (oder ein Kind in Ihrer Obhut) mit der Einnahme von Methylphenidat beginnt: * Wenn Ihr Kind schon einmal an einer Essstörung oder einer schweren Gemütskrankheit gelitten hat.

* Wenn Ihr Kind an Epilepsie leidet.

* Wenn Ihr Kind an erhöhtem Augendruck (Glaukom) leidet.

* Wenn Ihr Kind ein Herzleiden oder eine Blutgefäßerkrankung hat.

* Wenn Ihr Kind an einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) leidet.

* Wenn Ihr Kind unter unkontrollierbaren Bewegungen wie einem nervösen Tick oder dem Tourette-Syndrom leidet.

* Wenn Ihr Kind an einem Nebennierentumor (Phäochromozytom) leidet.

* Wenn es sich um eine Teenagerin handelt, die schwanger sein könnte oder stillt.

* Wenn Ihr Kind jemals ein Drogen- oder Alkoholproblem hatte.

* Wenn Ihr Kind andere Arzneimittel einnimmt. Dazu gehören auch Arzneimittel, die ohne Rezept erhältlich sind, sowie pflanzliche und komplementäre Arzneimittel.

* Wenn Ihr Kind schon einmal allergisch auf ein Medikament reagiert hat. Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, lesen Sie die Packungsbeilage des Herstellers, die sich in der Verpackung befindet. Die Packungsbeilage enthält weitere Informationen über Methylphenidat und eine vollständige Liste der Nebenwirkungen, die bei der Einnahme auftreten können. Achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Kind Methylphenidat genau so geben, wie Ihr Arzt es Ihnen sagt. Ihr Arzt oder Apotheker wird Ihnen sagen, wie viele Tabletten/Kapseln Ihr Kind einnehmen soll. Die Dosis steht auch auf dem Etikett der Packung, um Sie daran zu erinnern. Für die Wirksamkeit spielt es keine Rolle, ob Methylphenidat vor oder nach dem Essen eingenommen wird. Die Einnahme nach einer Mahlzeit kann aber helfen, Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Verdauungsstörungen zu verringern. Versuchen Sie, Ihrem Kind das Medikament jeden Tag zu den gleichen Tageszeiten zu geben. Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, geben Sie sie, sobald Sie sich daran erinnern (es sei denn, es ist fast Zeit für die nächste Dosis; in diesem Fall lassen Sie die vergessene Dosis aus). Geben Sie nicht zwei Dosen zusammen, um eine vergessene Dosis auszugleichen. Wenn Ihrem Kind eine Tablette verschrieben wurde, die keinen Zusatz hinter dem Markennamen hat , der auf eine verzögerte Wirkstofffreisetzung hindeutet (wie LA oder SR), muss es wahrscheinlich mehr als eine Dosis pro Tag einnehmen. Zu Beginn werden vielleicht nur eine oder zwei Dosen pro Tag verschrieben, aber nach ein paar Wochen wird die Menge wahrscheinlich auf zwei oder drei Dosen pro Tag erhöht. Die Dosis sollte mit einem Schluck Wasser geschluckt werden. Wenn Ihr Kind Schwierigkeiten hat, die Tabletten zu schlucken, können sie entlang der Bruchlinie in zwei Hälften geteilt werden. Die Einnahme nach einer Mahlzeit kann helfen, Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Verdauungsstörungen zu verringern. Bestimmte Produkte enthalten Methylphenidat in einer Tablette oder Kapsel mit verzögerter Wirkstofffreisetzung, um eine längere Wirkung zu erzielen. Die Produkte haben hinter dem Markennamen einen Zusatz wie LA oder SR und werden üblicherweise nur einmal pro Tag, am Morgen, eingenommen. Es gibt verschiedene Varianten von Methylphenidat mit modifizierter Wirkstofffreisetzung, die jedoch nicht alle die gleiche Wirkung haben. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihrem Kind immer die Marke geben, die es zuvor eingenommen hat. Überprüfen Sie immer, wenn Sie einen neuen Vorrat abholen, den Namen auf der Packung, um sicherzustellen, dass es sich um das richtige Produkt handelt. Die meisten dieser Tabletten oder Kapseln dürfen nicht zerkleinert oder zerkaut werden. Manchmal kommt es vor, dass ein Medikament mit Methylphenidat für Kinder schwer zu schlucken ist. Bei einigen Marken ist es daher möglich, die Kapseln zu öffnen und den Inhalt auf einen Löffel Apfelmus zu streuen, damit das Kind sie leichter einnehmen kann. In diesem Fall muss die Mischung aber ebenfalls unzerkaut geschluckt werden. Halten Sie die regelmäßigen Termine bei Ihrem Arzt ein. Ihr Arzt wird sich vergewissern wollen, dass die Behandlung anschlägt. Er möchte auch Dinge wie Gewicht und Größe überwachen und einige Blutuntersuchungen durchführen. Zusätzlich zur Medikation gibt Behandlungsprogramme, die für Sie und Ihr Kind empfohlen werden. Diese geben Ihnen Strategien an die Hand, um das Verhalten Ihres Kindes zu verbessern und die langfristigen Auswirkungen zu verringern. Von Zeit zu Zeit wird Ihr Arzt die Behandlung überprüfen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin erforderlich ist. Dies kann bedeuten, dass das Medikament für eine kurze Zeit abgesetzt werden muss. Es gibt einige wenige Belege dafür, dass eine Umstellung der Ernährung einigen Kindern mit ADHS helfen kann. Wenn Sie glauben, dass die Ernährung Ihres Kindes eine Rolle spielen könnte, besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt, um zu sehen, ob ein Gespräch mit einem Ernährungsberater von Nutzen sein könnte. Wenn Sie ein anderes Medikament für Ihr Kind kaufen, erkundigen Sie sich in der Apotheke, ob es neben Methylphenidat eingenommen werden darf. Keinesfalls sollte ihr Kind während der Behandlung mit Methylphenidat Alkohol trinken, auch wenn es die gesetzliche Altersgrenze erreicht hat. Wenn eine Operation ansteht, ist es wichtig, dass die behandelnden Ärzte darüber informieren, dass Ihr Kind Methylphenidat einnimmt. Die Einnahme des Medikaments sollte nur unterbrochen werden, wenn dies vom Arzt empfohlen wird. Ein plötzliches Absetzen kann zu Problemen führen, die sich durch ein langsames Ausschleichen vermeiden lassen. Wenn die Person, die dieses Arzneimittel einnimmt, aktiv am Straßenverkehr teilnimmt, beachten Sie bitte, dass Methylphenidat die Reaktionsfähigkeit und Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen kann. Bei Auslandsreisen sollten Sie ein ärztliches Attest mitführen, aus dem hervorgeht, dass Ihnen (oder Ihrem Kind) dieses Medikament verschrieben wurde, denn Methylphenidat gilt in den meisten Ländern als „kontrolliertes Arzneimittel“ und unterliegt bestimmten Beschränkungen. Neben ihren nützlichen Wirkungen können die meisten Arzneimittel unerwünschte Nebenwirkungen verursachen, die jedoch nicht bei jedem auftreten. Die folgende Tabelle enthält einige der häufigsten Nebenwirkungen von Methylphenidat. Eine vollständige Liste finden Sie in der Packungsbeilage des Herstellers, die Ihrem Arzneimittel beiliegt. Die unerwünschten Wirkungen bessern sich oft, wenn sich Ihr Körper an das neue Arzneimittel gewöhnt hat. Sprechen Sie jedoch mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn eine der folgenden Erscheinungen weiterhin auftritt oder zu Beschwerden führt. * Übelkeit, Brechreiz, Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen: Halten Sie sich an einfache Mahlzeiten. vermeiden Sie fette oder scharfe Speisen. Die Einnahme von Methylphenidat nach den Mahlzeiten kann helfen.

* Kopfschmerzen, Gelenk- oder Muskelschmerzen: Trinken Sie viel Wasser und lassen Sie sich in der Apotheke ein geeignetes Schmerzmittel empfehlen. Wenn die Schmerzen anhalten, informieren Sie Ihren Arzt.

* Schläfrigkeit, Schwindelgefühl oder Müdigkeit: In diesem Fall sollten sie keine Werkzeuge oder Maschinen benutzen oder ein Fahrzeug lenken.

* Durchfall: Trinken sie viel Wasser, um einem Flüssigkeitsmangel vorzubeugen.

* Nervosität, Besorgnis oder Niedergeschlagenheit, Gereiztheit, Unruhe oder Wut: Informieren Sie den behandelnden Arzt, wenn Sie sich Sorgen über die Gedanken, Gefühle oder das Verhalten Ihres Kindes machen.

* Husten und erkältungsähnliche Symptome, Halsschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Schlafprobleme, Stimmungsschwankungen, Mundtrockenheit, juckender Hautausschlag, hohe Temperatur (Fieber), Gelenk- oder Muskelschmerzen, ungewöhnliche Körperbewegungen oder Ticks, Ausdünnen der Haare, ungewöhnlicher oder schneller Herzschlag: Wenn eines dieser Probleme auftritt, sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Ihr Arzt wird mit Ihnen über die Möglichkeit sprechen, dass die Behandlung mit Methylphenidat mit Selbstmordgedanken und Gedanken an Selbstverletzung einhergehen kann. Dies ist zwar sehr selten, aber wenn Sie glauben, dass Ihr Kind solche Gedanken hat, müssen Sie Ihren Arzt sofort darüber informieren. Wenn bei Ihrem Kind andere Symptome auftreten, von denen Sie glauben, dass sie auf dieses Arzneimittel zurückzuführen sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Generell sollten Sie alle Arzneimittel außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren. Küche und Bad sind jene Bereiche im Haus, in denen Temperatur und Luftfeuchtigkeit am stärksten schwanken. Daher sind sie nicht der beste Ort für eine Hausapotheke. Am besten ist ein kühler, trockener und dunkler Ort, damit sich die Merkmale und Eigenschaften der Medikamente nicht verändern. Geben Sie Ihrem Kind niemals mehr als die verordnete Dosis. Wenn Sie den Verdacht haben, dass jemand eine Überdosis eines Arzneimittels eingenommen hat, wenden Sie sich an die Unfall- und Notaufnahme Ihres örtlichen Krankenhauses. Nehmen Sie den Behälter mit, auch wenn er leer ist. Wer in der Apotheke Methylphenidat erwerben möchte, benötigt in Deutschland ein Betäubungsmittelrezept. Derartige Arzneimittel ist immer nur für die Person bestimmt, an die sie verordnet wurden. Geben Sie solche Medikamente niemals anderen Menschen, auch wenn deren Zustand derselbe zu sein scheint. Bewahren Sie abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel nicht auf. Bringen Sie sie zu Ihrer örtlichen Apotheke, die sie für Sie entsorgt. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Arzneimittel haben, wenden Sie sich an Ihren Apotheker.