Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Langeooger Spuk" von Marc Freund im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-01-25 08:04. Ein anonymer Briefeschreiber bedroht seit Längerem Professor Ladengast! Als er sich deswegen das Leben nehmen will, entdeckt er zufällig im Nachbarhaus eine tote rothaarige Frau. Was ist geschehen? Im neuesten Ostfrieslandkrimi von Marc Freund nehmen sich die Inselkommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss einen interessanten Fall vor: Was hat es mit der Langeooger "Gruselvilla" auf sich und welches Geheimnis verbirgt sich hinter den neuen Besitzern? Zum Inhalt von "Langeooger Spuk":

Professor Otto Ladengast, Kommissar Kolbes Zimmernachbar auf Langeoog, wird seit Wochen von einem anonymen Briefeschreiber bedroht. Der Professor weiß genau, um wen es sich bei dem Schreiber handelt, seine Vergangenheit holt ihn ein. Aus Verzweiflung beschließt Ladengast, seinem Leben auf dem Dachboden ein Ende zu setzen. Beinahe zufällig wirft er noch einen Blick durchs Fenster auf die Dachterrasse der Villa nebenan, und sieht dort eine tote rothaarige Frau auf der Sonnenliege!

Wenige Momente später ist die tote Rothaarige jedoch verschwunden. Hat sich der Professor in dieser emotionalen Ausnahmesituation alles nur eingebildet? Oder ist womöglich etwas dran an der alten Spukgeschichte von der »roten Stina«, die an genau diesem Ort ihr Unwesen getrieben haben soll?

Von neuem Tatendrang erfüllt, geht Ladengast der Sache nach. Und auch die Langeooger Inselkommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss nehmen die Langeooger »Gruselvilla«, die seit Kurzem neue Besitzer hat, unter die Lupe … Nach den Ostfrieslandkrimis "Langeooger Schampus" (ISBN 9783965862449), "Langeooger Gier" (ISBN 9783965862722), "Langeooger Zwielicht" (ISBN 9783965863392), "Langeooger Mörder" (ISBN 9783965863941), "Langeooger Blut" (ISBN 9783965865112), "Langeooger Rache" (ISBN 9783965865884) und "Langeooger Leiche" (ISBN 9783965866720) ist nun mit "Langeooger Spuk" (ISBN 9783965867147) der achte Band als E-Book bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich. "Langeooger Spuk" ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erschienen. Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0BSLKXL89 sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/langeooger-spuk-ostfrieslandkrimi-... . Der Autor:

Marc Freund wuchs in Osterholz auf, direkt an der Ostseesteilküste gelegen, die schon von Kindesbeinen an eine große Faszination auf ihn ausübte. Und so spielen viele seiner Krimis am Meer, dem er sich sehr verbunden fühlt. Regelmäßig zieht es den Krimiautor auch auf die andere Seite der Küste - an die Nordsee. Derzeit vor allem auf die bezaubernde Insel Langeoog, wo seine Ostfrieslandkrimis spielen. Seit 2010 ist Marc Freund für verschiedene Verlage tätig. Daneben wurde er auch als Hörspielautor bekannt. Weit über 250 Hörspiele für die unterschiedlichsten Reihen und Serien gehen dabei bisher auf sein Konto. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden. "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten