Startseite Mehrwert-Texte fürs Gesundheits-Marketing. Healthcare Texter überzeugt durch Zielgruppen-Ansprache. Pressetext verfasst von Wortkreativ am Mi, 2023-01-18 17:19. Wie gewinnen empathisch verfasste Werbetexte im Gesundheitsmarkt - Wort für Wort - die ersehnten Business-, Consumer- oder Patienten-Kontakte? Welche Pluspunkte und welchen einzigartigen Nutzen kommunizieren Texte des Experten in der Praxis, um Produkten und Dienstleistungen rund um Gesundheit und Medizin oder Wellness und Fitness zu einem Startvorteil im Markt zu verhelfen? Der erfahrene Healthcare Texter findet Antworten fürs Marketing und für die Wert-Ansprache von Werbe-Adressaten: als Berater rund um Healthcare Werbung und Gesundheitskommunikation, als Kreativ-Texter für das Projekt - und als Feintuning-Experte fürs optimierte Zusammenspiel von Texten und Layouts im Internet und in Broschüren. „Healthcare Texter“ entwickelt Texte mit langjähriger Erfahrung; jüngst zum Beispiel Texte für einen Ärzteverband und fachärztliche Internetpräsenzen. Bewegend, eindringlich, mit Gespür verdichtet und dabei leicht verstehbar: So realisiert der Healthcare Werber in der verständigen Praxis kraftvolle Texte mit kreativem Wording. Unter https://www.healthcare-texter.de finden Business-, Consumer- und Patienten-Projekte ein produktives Zuhause, so etwa Pharma-Themen, Werbung für Wellness oder Gesundheitsdienstleister. „Healthcare Texter“ ist auf den Gesundheitsmarkt in Deutschland ausgerichtet, aber auch für Facharzt-Praxen bzw. Ästhetische Medizin in der Schweiz attraktiv und in den letzten Jahren im Einsatz, darunter etwa Basel, Zürich und Luzern. Der Texter hinter der Web-Präsenz ist der Mannheimer Freelancer Andreas Dresch M.A. Umsichtig verfasste Website-Texte, Broschürentexte und zielgerichtete Mehrseiten- bzw. Falzflyer stehen im Mittelpunkt des Texter-Angebotes, das sich zum Beispiel an Projektkunden aus der ärztlichen Praxis (Facharzt, Zahnmediziner), Kliniken in privater Trägerschaft, an Anbieter von Gesundheitsprodukten und Gesundheitsdienstleister richtet. Fakt ist: Die Informiertheit der potenziellen Zielgruppen (Businesskontakte, Konsumenten und Patienten) wächst stetig durch ungezählte Internet- und Social-Media-Kanäle. Daher positionieren nur spezifisch ausgerichtete Mehrwert-Texte die beworbenen Produkte oder Dienstleistungen wirksam im Netz. Während etwa Dienstleister und Hersteller oft über die Eigenschaften des Beworbenen kommunizieren möchten, sind Kunden (Konsumenten und Patienten) mehr am Nutzen interessiert. Der Healthcare Texter nimmt beim Abfassen von Projekttexten daher die klaren Vorteile (Benefits) ins Visier. Konzepte und Text- bzw. Werbetext-Kreationen sind im Sinne des Marketings darauf ausgerichtet, dass die Nutzen-Aspekte für die Zielgruppen schnell und unübersehbar deutlich werden; die kreative Ansprache möglichst einfach, einnehmend und direkt kommuniziert. Dass diese Healthcare Texte und Werbetexte lesenswert sind, versteht sich von selbst. Andreas Dresch M.A.

Freier Texter | Werbetexter | Healthcare Texter

Geprüfter Marketing-Referent (SGD)

Landteilstraße 2

D-68163 Mannheim

Telefon: +49 (0) 621 / 828 04 73

Mail: kontakt[at]healthcare-texter.de

Mail: presse[at]texter-wortkopf.de Internet: https://www.healthcare-texter.de

Internet: https://www.texter-wortkopf.de Healthcare Texter ist Mitglied bei LinkedIn Über Wortkreativ Komplettes Benutzerprofil betrachten