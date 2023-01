Startseite 101 KommunikationsKarten Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2023-01-17 12:37. 101 Bildkarten

Alle Karten mit Schlagwörtern und visuellen bunten Motiven (Piktogramme, Zeichen, Symbole, Bilder)

59 Karten zur Kommunikation (inkl. Organisation, Durchführung, Planung, Motivation)

10 Karten zur Technik

8 Karten zu Rollen

8 Karten zur W-Checkliste

8 Karten zu Ishikawa

8 Karten zum Prozess Einfacher, schneller und verständlicher Informationsaustausch. Klar erkennbare Motive auf den Zeigebildern. Mit Bildkarten werden Kommunikationsprobleme gelöst. Attraktive Bereicherung und ein effektives Tool >>> Link Klick KommunikationsKarten >>> https://www.zollner-beratung.de/html/kommunikation.html Benefits

Einfach anzuwenden, Kommunikationsproblem gelöst

Rollen berücksichtigt

W-Checkliste mit dabei

Ishikawa integriert

Spielerische Anwendung für mehr Freude

Kleine Helfer mit großer Wirkung

Wissen verpackt in Karten Produktinformation

Thema: KommunikationsKarten

Anzahl Karten: 101 Karten mit Schlagwörtern und Bildern

Lieferformat: Karten DIN A7 (10,5 x 7,4 cm) auf DIN A4 Bogen, stabiler, weißer, unlinierter Spezialkarton: ca. 160 gr/m2

Sprache: Deutsch

Druck: farbig

Preis: nur 29,90 Euro zzgl. EUR 6,99 Versand und Porto (Deutschland), zzgl. 7 % MwSt.

Artikelnr. KoKa

Autor: Wolfgang Zollner

Firma: ZOLLNER Managementberatung, Buch a. E.

Website: www.zollner-beratung.de

Versand: Post Autor

Wolfgang Zollner Dipl. Betriebswirt (FH) führt seit 1993 Erwachsenenbildung (Weiter- und Fortbildung) durch. Know-how vermittelt er in individuellen Workshops und öffentlichen Seminaren. Als Dozent unterrichtet er deutschlandweit bei verschiedenen Bildungsträgern.

Er ist Autor zahlreicher Wirtschaftspublikationen und Managementspielen. Schwerpunkte sind Marketing, Vertrieb, Marktforschung, Werbung, Projektmanagement und Controlling. Zollner

Wolfgang Zollner

Höhenring 6 84172 Buch

DE E-Mail: info@zollner-beratung.de

Homepage: http://www.zollner-beratung.de

Telefon: 08709 928052

Zollner

Wolfgang Zollner

Höhenring 6 84172 Buch

DE E-Mail: info@zollner-beratung.de

Homepage: http://www.zollner-beratung.de

