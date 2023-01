Startseite Auf Wachstumskurs: geoCapture gründet neue Gesellschaft in den Niederlanden Pressetext verfasst von geoCapture am Di, 2023-01-17 09:57. geoCapture, der Anbieter für Cloud-Lösungen im Bereich Telematik, digitale Arbeitszeiterfassung und mobile Dokumentation, baut sein internationales Netzwerk weiter aus und gründet die geoCapture Benelux BV. Mit der zusätzlichen Gesellschaft reagiert der Telematik-Anbieter nicht nur auf die wachsende Nachfrage aus den Niederlanden. Die Gründung stellt außerdem den nächsten Schritt in der internationalen Strategie des Unternehmens dar. Seit der Gründung im Jahr 2011 ist geoCapture dynamisch gewachsen. Durch die geoCapture Benelux BV mit Sitz in Doetinchem entsteht ein international tätiges Unternehmen. “Wir bauen unsere Geschäftsaktivitäten auch in Richtung der Niederlande und Belgien weiter aus. Damit festigen wir unsere Rolle als Rundum-Service-Partner für Bau- und Handwerksunternehmen aller Größen auch international, “ so Gesamtvertriebsleiter Alexander Pfaffenrot. Mit der niederländischen Gesellschaft ist eine maximale Serviceorientierung für die Kunden garantiert. Das gesamte Produktportfolio von geoCapture wird auch in den Niederlanden angeboten. Jimmy de Wit, Vertriebsmitarbeiter Niederlande, ist Ansprechpartner für die Kunden in den Benelux-Ländern und bietet optimalen Service. “Die Nachfrage nach Telematik-Lösungen ist in den Niederlanden und Belgien steil gestiegen. In Zukunft können wir unsere Kunden aus diesen Ländern direkt betreuen und unser umfangreiches Portfolio in einer starken Region anbieten,” begründet Geschäftsführer Friedhelm Brügge den Schritt in die Benelux-Länder. Die Kontaktdaten: geoCapture Benelux BV

Hanzestraat 1

7006 RH Doetinchem

Niederlande Tel. +31 314743750

