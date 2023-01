Startseite Du und Dein Mann - die neue berührende Single von Corinna Anders Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-01-04 13:18. Neue sanfte Klänge im neuen Jahr Mit ihrer dritten Single "Du und dein Mann" greift Corinna Anders ein aktuelles Thema auf, das viele Menschen trifft: den Verlust eines geliebten Menschen… Sie schrieb diesen Song für eine Freundin, die ihren Mann nach schwerer Krankheit verlor. Dieses Schicksal bewegte sie so stark, dass sich ihre eigene Trauer um den Verlust ihrer behinderten Schwester und ihrer Mutter relativierte. Nur selten wird uns bewusst, wie begrenzt das Leben ist. Wir leben in einer hektischen und schnellen Zeit. Oft unerwartet trifft uns eine solche Herausforderung. Wer seinen Partner verliert, vermisst oft den Halt und das Leben hinterlässt eine große Leere. Starker Leidensdruck vermischt sich mit Trauer und das eigene Leben verliert an Relevanz. Traurigkeit lähmt uns und wir wünschen uns ZEIT zurück. Dabei geht es letztlich um uns selbst. Haben wir unsere Träume gelebt; unsere Ziele verwirklicht? Loslassen und dennoch die schönen Momente immer wieder in Erinnerung rufen, ist die Botschaft dieses Songs. Zwischen Tränen und Liebe kann ein Lied trösten und unterstützen, Mut machen und Kraft geben. Zudem vermittelt dieser Titel tiefe Verbundenheit und Treue. Eigenschaften in denen sich auch Corinna Anders wieder findet. Erinnerungen in Zeitfenster zu packen und liebevoll an einen Menschen zu gedenken, ist eine wundervolle Form mit Trauer umzugehen. Sicherlich kennt der eine oder andere die Lebensweisheiten unserer Vorfahren. Der Schmerz vergeht - die Liebe bleibt! In Zusammenarbeit mit Erfolgsproduzent André Stade ist ein Song entstanden, der berührt.

Eine neue Seite von Corinna Anders eröffnet sich dem Zuhörer … bis ans Ende der Zeit. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sperbys Musikplantage

