Basis-Angebot zur Kapitalbeschaffung prospektfrei ohne BaFin und grundschuldbesichert auch ohne BaFin prospektfrei

Nachstehend informiere ich Unternehmer über eine kapitalmarktorientierte, bankenunabhängige Finanzierung ihrer Projekte ohne BaFin mit sämtlichen Leistungsinhalten von unseren Platzierungs-Dienstleistungen ( www.finanzierung-ohne-bank.de ). Soweit Interessenten den Kostenbeitrag für das Finanzierungs-Basispaket ( http://buchung.finanzierung-ohne-bank.com/ ) auf unser Konto überweisen, läuft alles andere automatisch ab. Auftraggeber bekommen dann innerhalb von einer Woche die Beteiligungsvertrags- und Zeichnungsunterlagen und erhalten die Aufnahme in unseren Investoren-Brief.de . Hiermit können ohne BaFin-Formalitäten und ohne BaFin-Prospektpflicht bis zu mehreren Millionen Euro von Privatanlegern ( durchschnittliche Zeichnungssumme der Investoren von € 15.000,- bis € 75.000,- ) aufgenommen werden. Die Laufzeiten liegen wählbar zwischen 2 bis 10 Jahren. Die Leistungsinhalte finden Interessenten nachstehend ( unsere Unterlagen sind kapitalmarkt-geprüft ): Unser Basisangebot zur Kapitalbeschaffung enthält folgende Leistungen:

1. die ordnungsgemäßen, gesetzeskonformen Beteiligungsvertrags- und Zeichnungsunterlagen zu 3,5% bis 5,5% Zinsen bzw. Ausschüttungen p.a. ( Nachrangdarlehensverträge, stille Beteiligungsverträge, Genussrechtsbedingungen und Anleihebedingungen als Namensschuldverschreibung), mit dem Interessenten als Unternehmen das eingeworbene Kapital im Eigenkapital bilanzieren oder als wirtschaftliches Eigenkapital ausweisen können und die Abgrenzungen zu den Einlagengeschäften der Banken einhalten; sämtliche Vertrags- und Zeichnungsunterlagen für das Private Placement werden unterschriftsreif als Worddatei geliefert;

2. den Zeichnungsschein bzw. den Beitrittsantrag mit der zwingend notwendigen Widerrufsbelehrung

3. die ebenfalls zwingend erforderlichen fernabsatzrechtlichen Verbraucherinformationen

4. Beratungsprotokoll für Vermittler

5. Identifikationsformblatt gemäß Geldwäschegesetz

6. Aufnahme in unseren Investoren-Brief an ca. 10.000 gelistete Kapitalmarktteilnehmer und Veröffentlichung im Internet unter www.investoren-brief.de

7. Kurzpräsentation auf dem Finanzportal www.anleger-beteiligungen.de und Bewerbung in den sozialen Netzwerken ( Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing etc. )

8. Steuerrechtliche Abwicklungsunterlagen zum Nachrangkapital

9. eine Zusammenstellung von überwiegend kostenfreien Beteiligungs- und Presseportalen (über 100 Finanzportale und Presse-Plattformen) zum Finanzmarketing für die Einwerbung des Beteiligungskapitals/ zur Eigenkapitalbeschaffung Die Honorarkosten belaufen auf Euro 2.390,- zzgl. 19 % USt = Euro 454,10; Der Gesamtbetrag beläuft sich auf Euro 2.844,10 : Dr. Werner Financial Service AG

IBAN: DE85260800240927801100

BIC / SWIFT: DRESDEFF260 Keine versteckten Zusatzkosten und keine Provisionen ! Ergänzend weisen wir noch zusätzlich auf die grundschuldbesicherten Darlehensverträge hin, die gemäß § 1 KWG Abs. 1 Nr. 1 stets BaFin-genehmigungsfrei und Prospekt-frei ohne jede Volumenbegrenzung und mit Besicherung durch Eigentümergrundschulden auf deutschen Immobilien im Rahmen der Werthaltigkeit platziert werden können. Dies machen wir seit Jahren mit einer Vielzahl von Immobilienunternehmen ( siehe dazu das Merkblatt der BaFin file:///C:/Users/Horst/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content... ); unser Spitzenunternehmen hat auf diese Weise schon über 150 Immobilien BaFin-frei finanziert - Derartige ergänzende Vertrags- und Zeichnungsunterlagen erfordern zu den o.g. Euro 2.844,10 einen Honorarzuschlag von € 600,- zzgl. USt = zusammen

€ 3.558,10 . Dann können Unternehmern unbegrenzt BaFin-frei platzieren.

Für vorherige Rückfragen steht Dr. jur. Horst Werner gern telefonisch zur Verfügung. Für eine fortlaufende Kapitalmarktemission bietet die Dr. Werner Financial Service AG zusätzlich die Erarbeitung von Beteiligungs-Exposés, Werbeflayer, Finanzdienstleister-Akquisition etc. an.