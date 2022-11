Startseite Kensho Ornos erneut ausgezeichnet Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-11-21 18:37. Das Luxus-Boutique-Hotel auf Mykonos gewinnt weitere prestigeträchtige Auszeichnungen Düsseldorf, 21. November 2022. - Die beachtliche Sammlung an Auszeichnungen für das Kensho Ornos Boutiquehotel auf Mykonos ist um weitere Preise reicher. Im Rahmen der "Greek Hospitality Awards 2022", dem wichtigsten Event in der griechischen Hotellerie, wurde das luxuriöse Hotel anlässlich einer glamourösen Zeremonie in Athen gleich in drei Kategorien mit "Gold" ausgezeichnet: Best Greek Boutique Resort

Best Greek Design Resort

Best Greek Hotel Restaurant Bereits im Oktober 2022 wurde das auch bei Prominenten sehr beliebte Kensho Ornos von den Lesern des prestigeträchtigen Condé Nast - Magazins zu einem der besten Hotels in Griechenland 2022 gewählt. Kensho hat im Lauf der vergangenen Jahre viele Prominente begrüßt, darunter so schillernde Persönlichkeiten wie Paris Hilton, Nicole Scherzinger und das Victoria's Secret-Model Alessandra Ambrosio. Abgeleitet von der Zen-Tradition bedeutet Ken "sehen und Sho "Natur, Wesen". Das Kensho Ornos bietet seinen Gästen eine einzigartige Reise mit unvergesslichen Erlebnissen von Erholung und Verjüngung. Ausgefallenes Design und Architektur mit viel Weiß, natürlichem Holz und Stein reflektieren die umgebende Natur sowie die Traditionen der Insel Mykonos. Die Kombination von moderner Technologie und traditionellen Designelementen schafft Ruhe und Schönheit gleichzeitig. Im Hotel sind ikonische Objekte von so renommierten Designern wie Dedon, Mogg, Gessi und Kenneth Cobonpue zu bewundern. Die Gästezimmer und -suiten sind hell, luftig, individuell gestylt und erlauben Zurückgezogenheit und Privatsphäre. Der Pool im Kensho Ornos gilt als einer der schönsten der Insel und bietet wunderbare Aussichten auf die Ägäis. Abends wird er mit Sternenlichtern illuminiert und lädt mit seinen türkisen Farben zu ein paar Schwimmzügen ein. Im Hotel befindet sich das einzige Höhlen-Spa der Insel, in dem die Gäste magische Momente der Verjüngung erleben. Das Boutiquehotel hat mehrere Preise für sein Spa gewonnen, das aus zwei Behandlungsräumen, einem Hammam, Innenpool mit Hydromassage, tropischem Regenbett sowie Friseur, Kosmetiksalon und Fitnessraum besteht. Für Buchungen für die Saison 2023 oder weitere Infos klicken Sie bitte auf http://www.kenshomykonos.com . Bei weiteren Fragen oder Wünschen wenden Sie sich bitte an karl-heinz@khl-tourism-consulting.com. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Kensho Boutique Hotels & Villas

