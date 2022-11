Startseite Per Anhalter durch die Galaxis ins HomeOffice! Pressetext verfasst von MeinOffice am Mo, 2022-11-21 17:08. KEINE PANIK!

Das HomeOffice ist sehr klein. Wirklich klein. Du kannst Dir einfach nicht vorstellen wie klein manch ein HomeOffice ist. Wahnsinnig klein. Und dann noch die Kinder und der Hund. Klein. Du denkst das es zwischen Küche und Wohnzimmer schon klein ist, doch da passt noch das HomeOffice dazwischen, so klein ist das. Wie würden Arthur Dent und Ford Prefect den Platz nutzen, wo gar kein Platz ist? Also zwei Schreibtische passen da auf gar keinen Fall hin! Der Platz ist viel zu klein!

Der Handtuchhalter

Ford kommt von Beteigeuze-5 und ist etwas kleiner, ja, und manchmal auch etwas merkwürdiger als Arthur. Also wie wird das Problem gelöst – genau – mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch! Da können beide dran stehen und sitzen so wie es Ihnen gefällt, egal ob merkwürdig oder nicht. Nur eben nicht zugleich, also nicht zugleich auf zwei Höhen, das geht vielleicht auf der Herz aus Gold. Die ist aber gerade nicht da. Und wenn die beiden nun daran stehen und mit dem „Subraum-Äther-Winker“ und auf das nächste Raumschiff warten? Wo kommen denn die Sachen der beiden hin – jeder Anhalter hat doch sein Handtuch? Dann hilft nur der praktische Handtuchhalter an dem Schreibtisch – nicht nur einer, nein zwei! Einen für Arthur und einen für Ford, links oder rechts oder links und rechts. Egal auf welcher Höhe der Schreibtisch ist, also ob merkwürdig oder nicht oder mit und ohne Arthur und Ford, oder mit einem von beiden oder alleine, der Schreibtisch – nicht Ford! Also zwei. So können Arthur und Ford bequem Ihren beiden Handtücher aufhängen und sind griffbereit, sobald das nächste Raumschiff kommt. Das passiert im Home Office nicht oft, egal ob mit oder ohne Subraum-Äther-Winker. So ein Tisch passt auch an das Restaurant am Ende des Universums, weil du daran im Sitzen und im Stehen essen und trinken kannst. Und keiner weiß welche Mode wann auf welchem Planten wieder kommt, wie damals als Arthur Sandwich Macher war. Man, da wäre so ein höhenverstellbarer Tisch schon was gewesen…

Garage für die “Herz aus Gold” Was brauchst du noch? Genau! Die Garage für die Herz aus Gold! Das geht natürlich nur wenn sie mal wieder ganz klein ist und Zaphood Beeblebrox nicht drin sitzt. Der Präsident der Galaxie. Das ist nicht nett den so klein zu machen und… ach ja, die Herz aus Gold ist ja gerade nicht da.

Der Subraum-Äther-Winker Halter Das Warten auf das nächste Raumschiff im HomeOffice kann ganz schön lange dauern, wer hält denn die ganze Zeit den Subraum-Äther-Winker? Auch das ist gar nicht nötig – nimm einfach den praktischen Subraum-Äther-Winker Halter. Dann hast du deine Hände frei um bessere Dinge zu tun. Nur was? Ein Film schauen, das geht ja nicht zusammen da die Schreibtischhöhe beim Stehen oder Sitzen von Ford beim Stehen und Arthur beim Sitzen nicht gleich ist und andersrum. Und beim stehen und beim beiden sitzen auch nicht…. Aber, es gibt doch die tolle Sitz- oder Steherhöhung für Ford auf die auch der Monitor passt. Also geht es doch und außerdem ist es auch besser wenn zwei Monitore auf dem Tisch stehen falls Zaphood Beeblebrox vorbei kommt mit seinen beiden Köpfen, dann wird dem auch nicht langweilig. Der fliegt gerade die Herz aus Gold mit dem schnellsten Antrieb den es je gegeben hat – dem Unendlichen-Unwahrscheinlichkeits-Antrieb – und die Herz aus Gold, ach ja, die ist ja eben gerade nicht da. Sonst wären Ford und Arthur schon lange weg.

Der Unendliche-Unwahrscheinlichkeits-Antrieb

Apropos Antrieb. Der höhenverstellbare Schreibtisch hilft auch beim galaktischem Anhalter sein – KEINE PANIK -, wenn Du ihn ganz hoch fährst – Raumschiffe zu erwischen, die nicht ganz so tief fliegen. Also nicht so tief fliegen wie das HomeOffice klein ist, das passt noch in den kleinen Raum zwischen Küche und Wohnzimmer, wobei einige behaupten das der Raum gar nicht so klein wäre obwohl die Behauptenden noch nie in einem Home Office waren. Auf jeden Fall kann ein Raumschiff da sicher nicht landen. Also ist es auf jeden Fall gut den Tisch ganz hoch zu fahren wenn ein Raumschiff kommt, zur Sicherheit. Nur das Handtuch nicht vergessen. Und wenn Du später noch etwas für das galaktische Home Office brauchst – dann besuch uns einfach unter https://meinoffice.net Über MeinOffice Komplettes Benutzerprofil betrachten