Startseite Leistungsstarke E-Learning-Tools für 197 Euro. iSpring startet Black-Friday-Aktion. Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-11-21 09:57. iSpring Solutions Inc., ein weltweit führender Anbieter von E-Learning-Software und -Diensten, hat ihre Autorentools aktualisiert und startet ein Sonderangebot zum Black Friday - Tools für 197 Eur iSpring aktualisiert sein Angebot an eigenständigen Tools auf Version 11 und bietet Sonderangebote für iSpring QuizMaker, iSpring Converter Pro und iSpring Cam Pro. Alle Produkte sind auf Deutsch lokalisiert. Alexandria, VA, 21. November 2022 - Die iSpring Solutions Inc., ein weltweit führender Anbieter von E-Learning-Software und -Diensten, hat ihre in der iSpring Suite 11 enthaltenen Autorentools aktualisiert und startet ein Sonderangebot zum Black Friday. Die Aktion beginnt am 19. November und läuft bis zum 28. November. Neue Benutzer können sich für ein Jahresabonnement von nur $197 für eines der folgenden Produkte anmelden: iSpring QuizMaker

iSpring QuizMaker ist ein praktisches, funktionales und leicht zu erlernendes Tool zur Erstellung von Quiz. Über die intuitive Oberfläche können Sie sofort mit der Erstellung von Quiz beginnen. Sie können Vorlagen mit 14 Fragetypen benutzen, den Inhalt mit Grafiken und Animationen illustrieren und die für die Beantwortung der Aufgabe benötigte Zeit festlegen. Converter Pro

iSpring Converter Pro wandelt PowerPoint-Präsentationen präzise in das HTML5-, mp4- und SCORM-Format um. Der Benutzer muss das Ergebnis nur noch auf eine Website oder YouTube hochladen. Anzumerken ist, dass alle PPT-Animationen und -Übergänge während des Übertragungsvorgangs perfekt erhalten bleiben. iSpring Cam Pro

Geeignet für alle, die noch nie einen Video-Editor geöffnet haben, aber planen, Screencasts in ihrem Unterricht zu benutzen. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach ein Webcam-Video aufnehmen oder eine Voiceover-Aufnahme hinzufügen. Anschließend können Sie es bei Bedarf schnell bearbeiten und sofort auf ein LMS oder YouTube hochladen. "Bei der Entwicklung unserer Produkte für Lehrkräfte und E-Learning-Teammitglieder sind wir stets bestrebt, iSpring-Lösungen einfach zu benutzen und weltweit zugänglich zu machen, unabhängig davon, wie gut sie die Software beherrschen. Mit dieser Aktion machen wir einen weiteren Schritt nach vorn, der unseren Benutzern zugutekommt. Wir haben die Produkte noch erschwinglicher gemacht und ermöglichen es damit einer Vielzahl von Lehrkräften, das nahezu grenzenlose Potenzial des Online-Lernens zu entdecken", sagt Michael Keller, Chief E-Learning Expert bei iSpring. Man kann die Testversion erhalten oder die Produkte mit Black-Friday-Rabatt kaufen auf ispringlearn.de Michael Keller, Chief E-Learning Expert bei iSpring Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: iSpring

Frau Natalie Dolgopolova

Kluuvikatu 7

00100 Helsinki

Finnland fon ..: +49 815 248 03919

web ..: https://www.ispringlearn.de/ispring-suite

iSpring ist ein globales Softwareunternehmen, das End-to-End-E-Learning-Lösungen bereitstellt, welche weltweit von über 59000 Kunden im Unternehmensbereich und im akademischen Sektor genutzt werden (Bayer, Dell, Google, Microsoft, Unilever, Boeing, Nike und viel mehr Weltmarken).

Weltmarken).

21 Jahre am Markt - seit 2001 entwickeln wir hochwertige Produkte für E-Learning und Online-Training. Hauptprodukte: · iSpring Suite ist ein benutzerfreundliches Autoren-Toolkit zur Erstellung interaktiver E-Learning-Kurse mit Quizzen, Dialogsimulationen, Bewertungen und Screencasts direkt in PowerPoint. Es ist eine ideale Lösung zur Entwicklung von Lerninhalten für betriebliche Einarbeitung, Produktschulungen und Bewertungen. · iSpring Learn ist ein Cloud-basiertes LMS für Unternehmensschulungen. Dank seiner intuitiven Oberfläche ist es sowohl für Lernende als auch für Schulungsleiter leicht zu bedienen. Pressekontakt: iSpring

