Startseite rexx systems und Yokoy vereinfachen die sichere Verarbeitung von Reisekosten Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-11-15 13:37. Einfaches Einreichen und Verarbeiten von Reisekostenabrechnungen - das neue Modul "Reisekosten" von rexx systems mit Yokoy. Das Einreichen der Reisekostenabrechnung im Anschluss an eine Dienstreise empfinden viele Mitarbeitende als eine lästige Aufgabe. Dank der Zusammenarbeit von rexx systems mit Yokoy, dem Anbieter einer All-in-One-Lösung für Ausgabenmanagement, bietet rexx systems ab sofort das Zusatzmodul Reisekosten als Teil der rexx Suite an. Dadurch gehören ein hoher Zeitaufwand sowie eine Vielzahl von Unklarheiten vonseiten der Buchhaltung oder des Personals fortan der Vergangenheit an. Mit dem neuen Modul Reisekosten von rexx systems wird die Bearbeitung von Spesen und Reisekosten einfach und sicher abgewickelt. Durch die in die rexx Suite integrierte Lösung des Partners Yokoy werden Ausgaben wie Kilometergeld, Übernachtungskosten, Verpflegungspauschalen oder Bewirtungen in der Reisekostenabrechnung automatisch mithilfe von künstlicher Intelligenz verarbeitet. Zeitersparnis sowohl für Mitarbeitende als auch für die HR-Abteilung Von der nahtlosen Integration des Moduls Yokoy Expense in die Software von rexx systems profitieren sowohl die Unternehmen als auch die Mitarbeitenden. Die HR-Abteilung erhält Transparenz und den Überblick über anfallende Reisekosten und kann sich so den Aufgaben widmen, die dem Unternehmen einen echten Mehrwert bringen. Daneben freuen sich die Mitarbeitenden aufgrund des elektronisch gestützten Workflows über die beschleunigte Verarbeitung und Rückerstattung der oft ausgelegten Kosten. Die Verfügbarkeit der Lösung als Smartphone-App macht zudem die Einreichung von Reisespesen von unterwegs möglich. Belege können sofort eingescannt und mit wenigen Klicks zur Verarbeitung eingereicht werden. Regulatorische Bestimmungen stets einhalten Neben der vereinfachten Einreichung der Spesen unterstützt die Integration der Lösung von Yokoy in die Systemlandschaft von rexx auch die Prüfung der Belege. Compliance-Richtlinien und interne Regularien werden nicht nur abgebildet, sondern deren Einhaltung auch automatisch sichergestellt. Der Interpretationsspielraum interner Regelwerke wird aufgrund vordefinierter Automatismen eingeschränkt. Somit werden fehlerhafte Einträge oder mögliche Betrugsfälle automatisch erkannt. Darüber hinaus werden gesetzliche Vorgaben wie Inlands- bzw. Auslandspauschalen, Verpflegungsmehraufwand oder Änderungen bei Mehrwertsteuer oder Kilometergeld automatisch aktuell gehalten. Das Reisekosten-Modul im Überblick * Reisedatenerfassung via Mitarbeiterportal

* Upload von elektronischen Belegen

* Automatisierte Übertragung der Stamm- und Benutzerdaten über rexx HR zu Yokoy

* Transparente Übersicht der gestellten Spesenanträge / Reisekosten sowohl in Yokoy als auch in rexx HR

* Sichere und geschützte Datenübertragung durch API

* Weiterer Baustein für die HR Komplettlösung rexx Suite Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: rexx systems Headquarter

Herr rexx systems

Süderstrasse 75-79

20097 Hamburg

Deutschland fon ..: +49 40 8 900 800

fax ..: +49 40 8 900 80 - 120

web ..: https://www.rexx-systems.com/

email : presse@rexx-systems.com Über rexx systems

rexx systems steht für einfach zu bedienende, hochskalierbare Software für Kunden jeder Größe und Branche, die in über 20 Ländern und in allen gängigen Sprachen eingesetzt wird. Die Software-Lösungen in den Bereichen Recruiting, Talent Management und Human Resources überzeugen durch herausragende Effizienzsteigerung und zuverlässige Technik. Die rexx Suite sorgt durch Workflows und Vernetzung für die optimale Unterstützung und Zusammenarbeit der HR Abteilung, Manager und Mitarbeiter - ob bei der Durchführung regelmäßiger Tätigkeiten oder der Unterstützung komplexer und individueller Prozesse. Sie erhalten die Software als Lizenz-Installation auf Ihrem Server oder als praktische Mietlösung - als "Software as a Service" aus der Cloud. In der Schweiz und Österreich bieten eigene rexx Niederlassungen qualifizierte Vertriebsberatung und Projektbetreuung durch lokale Büros mit erfahrenen Sales Managern und Consultants für die Projektbetreuung. In anderen Ländern begleiten Teams mit internationaler Erfahrung die Kunden. Die Kundenbetreuung erfolgt dabei wahlweise auf Englisch, Deutsch, in der Konzern- oder in der jeweiligen lokalen Sprache. Über Yokoy

Yokoy wurde 2019 in der Schweiz gegründet und bietet eine führende All-in-One-Lösung, die mittels künstlicher Intelligenz (KI) und umsetzbaren Erkenntnissen das Ausgabenmanagement von mittelständischen und großen Unternehmen automatisiert. Hierzu bringt Yokoy das Spesenmanagement, die Rechnungsverarbeitung sowie die Verwaltung intelligenter Firmenkarten auf einer zentralen Plattform zusammen. Yokoy hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt der Unternehmensausgaben von Grund auf zu modernisieren und wird von führenden Investoren wie Sequoia Capital, Balderton, Speedinvest, Visionaries Club, SIX Ventures, Swisscom Ventures und Left Lane unterstützt. Inzwischen zählt das Team von Yokoy über 250 Mitarbeitende, die auf sechs internationale Standorte verteilt sind. Yokoy verfügt über die ISO 27001-Zertifizierung. Pressekontakt: rexx systems GmbH

Herr Florian Walzer

Süderstraße 77

20097 Hamburg fon ..: +49 40 8900800

email : presse@rexx-systems.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten