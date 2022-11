Startseite Dhünn Automaten Köln stellt ein Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-11-11 16:17. Die Dhünn Automaten GmbH sucht einen Automatenbefüller / Automatenbetreuer (m/w/d). Unbefristet, faire Bezahlung - Bewirb Dich jetzt! Servicefahrer / Automatenbefüller (m/w/d) in Köln gesucht - jetzt bewerben Die Dhünn Automaten GmbH ist ein mittelständiges Unternehmen in Köln. Mit unseren Automatenpark, welcher Heiß, Kaltgetränke und Snackautomaten beinhaltet, haben wir ein vielseitiges Spektrum und die Tätigkeiten sind abwechslungsreich. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Automatenbefüller / Automatenbetreuer (m/w/d) Zuständigkeiten / Hauptaufgaben Deine Aufgaben: Befüllen und Reinigung von Getränke- und Verpflegungsautomaten

Durchführung kleinerer Wartungsarbeiten/ Preisumstellungen und Produktoptimierungen

Abrechnung der Automaten Qualifikationen / Anforderungen Sprache: Deutsch (Erforderlich)

PKW Führerschein Unsere Leistungen Betriebliche Altersvorsorge

Firmenhandy/ Firmentablett

unbefristeter Arbeitsvertrag

Urlaubs/ Weihnachtsgeld

monatlicher geldwerter Vorteil Link zur Original Stellenausschreibung: https://www.dhuenn.com/job/servicefahrer-automatenbefueller-m-w-d/ Über die Dhünn Automaten GmbH Die Firma Dhünn bietet das Aufstellen und den Betrieb (Operating) von diversen Automaten zur betrieblichen Verpflegung, wie etwa Kaffeeautomaten und Getränkeautomaten für Cola, Limo, Säfte und Mineralwasser, Automaten für Snacks und Süßwaren sowie Automaten für Sandwiches, frische Brötchen und Salate und sogar heiße Würstchen. 1882 erfolgt die Gründung des traditionellen Familienunternehmens Dhünn Automaten in Köln-Mülheim, das seinem Standort bis 2016 treu geblieben ist, um dann in Köln Ossendorf neue Räumlichkeiten zu beziehen. Mittlerweile ist der alt eingesessene Dienstleistungsbetrieb in der 4. Generation erfolgreich unterwegs und beliefert ein großes Einzugsgebiet rund um Köln mit Vending-Automaten aller Art. Im Kölner Umland bedienen wir unsere Kunden u.A. auch in Mechernich, Siegburg, Würselen, Monschau, Rötgen, Kreuzau, Langerwehe, Niederzier, Nideggen, Hürtgenwald, Heimbach-Eifel, Merzenich, Titz, Linnich, Aldenhoven, Inden, Bäsweiler, Heinsberg, Waldfeucht, Übach-Palenberg, Gangelt, Selfkant, Rösrath, Waldbröl, Windeck, Reichshof, Nümbrecht, Friesenhagen, Wiehl, Bergneustadt, Marienheide, Engelskirchen, Solingen, Leverkusen, Kerpen, Bonn, Düren, Geilenkirchen, Morsbach, Herzogenrath, Bergisch-Gladbach, Bergheim, Sankt-Augustin, Erftstadt, Altenberg, Overath, Simmerath, Rommerskirchen, Vettweiss, Ahrweiler, Eschweiler, Hennef, Much, Neuenahr, Rheinbach, Stolberg, Troisdorf, Alsdorf, Euskirchen, Hürth, Brühl, Dormagen, Zülpich, Lindlar, Bedburg, Overrath, Remscheid, Wermelskirchen, Hückeswagen, Wipperfürth, Burscheid, Odenthal, Kürten, Bad-Honnef, Altenahr, Bad-Münstereifel, Weilerswist, Langenfeld, Neuss, Hilden, Garzweiler, Horrem, Wiesdorf, Opladen, Düsseldorf, Bornheim, Königswinter, Seelscheidt, Bensberg, Eitorf, Swisttal, Frechen, Gummersbach, Rheindorf, Monheim, Grevenbroich, Lohmar, Elsdorf, Aachen, Jülich, Remagen und Nörvenich. Bei der Befüllung, bietet die DHÜNN Automaten GmbH Ihren Kunden eine breite sorgfältig ausgewählte Produktpalette von höchster Qualität. Süßwaren von führenden Herstellern wie Mars (Mars, Snickers, Balisto (z.B. in dn Geschmacksrichtungen Balisto Korn Mix Schokoriegel, Balisto Erdbeer-Joghurt Mix Schokoriegel, Balisto Müsli Mix Schokoriegel, Maltesers Schokoriegel, Balisto Joghurt Beeren Mix Schokoriegel), Bounty, Twix), Nestle (Kit Kat, Lion, Kit Kat Chunky, Nuts, Caramac), Bahlsen (Kekse, Brandt, Pick Up, Ohne Gleichen), Alfred Ritter (Ritter Sport), Intersnack (Ringli, Chips), Wrigleys oder Haribo. Kaltgetränke der Marktführer Coca Cola und Pepsi, sowie Sinalco. Füllprodukte im Heißgetränkesektor (Kakao & Kaffeeautomaten) von führenden europäische Markenhersteller wie Nestle, Jacobs, Westhoff, Eurogran und Polar Cup Das Unternehmen Dhünn Automaten GmbH beschäftigt etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innen- und Aussendienst, im technischen Service sowie in der Verwaltung. Die Firma Dhünn setzt hierbei auf Getränkeautomatenhersteller und Warenautomaten Hersteller wie etwa Gerhardt, Necta & Wittenborg, Rheavendors, Sielaff und Sandenvendo. KONTAKT Dhünn Automaten GmbH

Heinrich-Rohlmann-Straße 2b

50829 Köln Tel: 0221-617631

Fax: 0221-628634 Email: service(at)dhuenn.de

