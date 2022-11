Startseite Squirro launcht Allocators Insights-App für Asset Manager zur Optimierung von Anlage-Entscheidungen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-11-09 10:16. Out-of-the-Box-App liefert handlungsrelevante Erkenntnisse aus marktwichtigen CIO-Statements und anderen Makro- und Mikromarkttrends über alle Anlageklassen hinweg Squirro, der Anbieter von Augmented-Intelligence-Lösungen, stellt seine neue Allocators Insights-App vor, die Vermögens-, Fonds-, Vermögens-, Portfolio- und Anlageverwaltern umgehend neueste Informationen für ihre Allokationsstrategie liefert. Allocators Insights ist eine Ready-to-Use-Lösung aus der Squiros Gartner Magic Quadrant Visionary "Out of the Box"-Reihe. Diese ermöglicht den tieferen Einblick in Markttrends und -schwankungen, der für Anlageentscheidungen von nachhaltiger Bedeutung ist, insbesondere in Bezug auf Chief Investment Officer (CIO) Statements. CIO-Aussagen bieten vielfältige Unternehmenseinblicke in die Investitionsstrategie und zu Veränderungen im Management. Diese können die Märkte erheblich beeinflussen, liegen jedoch in Form von unstrukturierten Daten vor, wodurch diese schwer zu verwalten und zu verarbeiten sind. Die Kenntnis über CIO-Aussagen und anderer Makro- und Mikrotrends ist in der Vermögensallokation von entscheidender Bedeutung - deren Erfassen war bisher jedoch ein manueller und damit zeitaufwändiger Prozess. Die Allocators Insights-App stellt diese Informationen jetzt automatisiert bereit, so dass Asset-Manager diese innerhalb von Minuten nutzen können. "Jeder, der in der Vermögens-, Vermögens- oder Portfolioverwaltung tätig ist, muss über die neuesten Trends und Marktveränderungen auf dem Laufenden sein - dazu gehört auch, was CIOs über ihre zukünftigen Anlagestrategien veröffentlichen", sagte Patrice Neff, Mitbegründer von Squirro. "Traditionell wurden diese Informationen manuell erfasst, was zeitaufwändig und ineffektiv ist. Allocators Insights bringt die Kraft der Automatisierung in die Anlageberatung, spart Zeit und liefert tiefere Einblicke, um die Entscheidungsfindung bei Investitionen weiter zu verbessern." Die Allocators Insights-App basiert auf der Squirro Insight Engine. Der Zugriff auf Informationen wird damit durch Einbeziehung aller Datenquellen unter Anwendung von Natural Language Processing und Machine Learning optimiert, um Benutzern die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bereitzustellen. Asset-Manager wählen in der Allocators Insights-App dazu die Allokatoren aus, die sie monitoren möchten und erhalten daraufhin fortlaufend handlungsrelevante Erkenntnisse auf Grundlage von CIO-Strategieänderungen und Makrotrends in den Regionen und Anlageklassen. Das automatisierte Tracking wird auf intuitiven Dashboards dargestellt, unterstützt bei der Weiterentwicklung der Anlagestrategie und ersetzt Hunderte von Stunden, die zuvor für die manuelle Recherche notwendig waren. "Das Beschaffen, Sammeln und Zusammenfassen der Aussagen der wichtigsten CIOs ist eine der zeitaufwändigsten und undankbarsten Aufgaben im Finanzwesen", fügt Patrice Neff hinzu. "Dieser Vorgang ist selten so effektiv, wie er sein sollte und bedeutet, dass sich Asset-Manager nicht auf wichtigere Aktivitäten konzentrieren können. Die Allocators Insights-App ist dahingehend bahnbrechend, bietet tiefe Einblicke in CIO-Strategien und Makrotrends und ermöglicht es Anlageexperten, in einem volatilen Markt jederzeit auf dem aktuellen Stand zu sein." Mehr Informationen zur Allocators Insights App: https://squirro.com/allocator-app/ Mehr Informationen zu Squirro: https://squirro.com/ oder contact@squirro.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Squirro AG

Squirro ist ein führender Anbieter von Augmented-Intelligence-Lösungen für die Suche, Analyse und Interpretation unstrukturierter Informationen, der im Gartner Magic Quadrant für Insight Engines als "Visionary" ausgezeichnet wurde. Squirro ist ein nach ISO 27001 zertifiziertes Unternehmen. Dank der einzigartigen Technologie, die KI, maschinelles Lernen und Predictive Analytics vereint, liefern die Lösungen von Squirro angebundenen Kunden messbare Ergebnisse in Form von Umsatz- und Effizienzsteigerungen, reduzierten Risiken und Kosten sowie schnellere Markteinführungen. Squirro, 2012 gegründet, ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit engagierten Teams in Singapur, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Schweiz. Zu den Kunden zählen unter anderem die Europäische Zentralbank, die Bank of England, Standard Chartered, Candriam und Henkel. Pressekontakt: Squirro AG

