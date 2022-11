Startseite Innen kratzfest und stabil, außen individuell designt Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-11-04 11:39. Versco bietet Haustüren serienmäßig mit weißer Keramik-Innenseite Unempfindlich gegen Kratzer, Hitze und chemische Einflüsse - so zeichnet sich die neue Haustürserie "Unico" der Versco Elementica-Reihe aus. Diese wird serienmäßig mit einer Innenseite aus weißer Keramik geliefert, die eine äußerst robuste Oberfläche aufweist. Das Außendekor der Haustür kann dabei nach individuellen Wünschen gestaltet und beliebig ausgetauscht werden. Schon der ganz normale Alltag verlangt einer Haustür viel ab - und das unabhängig von der Lebenssituation: Kinderfahrräder werden rein und raus getragen, ebenso Wasserkisten und Einkaufstüten. Auch viele Haustiere machen gerne durch ein Kratzen an der Tür darauf aufmerksam, dass sie nach draußen möchten. Bei typischen Einfamilienhäusern mit teils offener Bauweise ist die Haustür oftmals direkter Teil des Wohnraums und dort großen Beanspruchungen ausgesetzt. Gut, wenn die Tür dann der dauernden Belastungsprobe standhält. Eine Lösung dafür ist die neue Elementica Haustürserie "Unico" von Versco. Sie bietet serienmäßig eine robuste und unempfindliche Innenseite aus weißer Keramik - mit entsprechend angepasster Rahmenfarbe. Damit passt sich die Haustür optisch jeder Inneneinrichtung an und sieht gleichzeitig edel aus. Robuste Keramik innen

Keramik gilt als sehr robustes Material, das sich insbesondere durch eine hohe Kratzfestigkeit auszeichnet und dem Haustiere, Spielzeuge und andere Alltagsgegenstände nichts anhaben können. Zudem ist Keramik beständig gegen Hitze, Frost und Chemikalien. Kritzeleien oder gar Graffiti lassen sich problemlos abwischen. "Eine weiße Innenseite aus Keramik im Standard - auf diese Revolution im Haustürmarkt sind wir besonders stolz und sehen hier großes Potenzial. Das Preis-Leistungsverhältnis ist bei Unico einfach unschlagbar", erklärt Lutz Fehringer, Geschäftsführer bei der Versbach Metallbau GmbH. Freie Designwahl außen

Das Außendekor der Haustür lässt sich - wie alle Varianten der Elementica-Serie - nach individuellen Wünschen gestalten. Zur Verfügung stehen über 50 Dekore aus verschiedenen Materialien wie massives Echtholz, Keramik mit verschiedenen Designoberflächen, Naturstein und Aluminium. Auch Applikationen sowie Lichtausschnitte können frei nach persönlichem Geschmack und passend zur Fassade ausgewählt werden. Mit dem digitalen Versco-Haustürdesigner können Fachhändler und Endverbraucher online anhand eines Originalfotos des betreffenden Hauses verschiedene Türvarianten ausprobieren und zusammenstellen. Das Besondere dabei: Dank des speziell von Versco entwickelten Füllungswechselsystems kann das Außendekor jeder Haustür auch nach dem Einbau problemlos ausgetauscht werden. Eine Lösung für verschiedene Ansprüche

Die beidseitig flügelüberdeckende Haustür "Unico" verfügt über eine Gesamtbautiefe von 100 Millimetern. Drei Dichtungsebenen bieten eine hohe Wärmedämmung. Auf Wunsch liefert Versco die Haustür mit selbsttätiger Schließfunktion: Der automatische Türschließer zieht die Tür langsam und sanft zu. Dies kann sich vor allem im hektischen Alltag bewähren. Dank der zusätzlichen barrierefreien und individuellen Schwellenlösungen eignet sich "Unico" insbesondere auch für die Sanierung bestehender Hauseingänge im gehobenen Mehrfamilienhausbau. Wie bei allen Versco Elementica Haustüren kann "Unico" optional mit Briefkastenanlagen im Seitenteil ausgestattet werden - entweder mit konventionellen und marktüblichen Briefkästen aus Aluminium oder individuell mit Oberflächen passend zum gewählten Außendekor der Haustür. Dabei handelt es sich um die eigens von Versco entwickelte Premio-Briefkastenanlage. Letztere und alle Haustüren sind zudem RC2-geprüft. Damit bietet Versco eine Haustür an, die sich für verschiedene Ansprüche und bauliche Herausforderungen eignet und dabei mit serienmäßiger Robustheit, hervorragender Wärmedämmung und anspruchsvollem Design punktet. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.versco.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Versco Gruppe

Zur Versco Gruppe mit Sitz in Meiningen (OT Walldorf) zählt die Versbach Metallbau GmbH mit ihren Schwestergesellschaften Alusysteme-Metallbau Bellmann GmbH und FTM Fenster- und Türenbau Mulda GmbH. Unter einem Dach vereint die Gruppe drei Marken: Versco ist spezialisiert auf Haustüren, Vordächer, Fenster, Schaufensteranlagen sowie Brand- und Rauchschutztüren für den Privat- und Objektbereich. Die Firma Bellmann zählt im produzierenden Bauelementesektor mit Schwerpunkt Alusysteme und Metallbau in Sachsen zu den größten Anbietern. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt vorwiegend Wand- und Fassadenelemente für die Systemgastronomie und Autoindustrie. FTM fertigt und montiert Fenster und Türen aus Kunststoff.

