Startseite caterva musica goes forward - Step three! Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-11-01 08:52. Caterva musica spielt den dritten Teil Ihrer Reihe "caterva musica goes forward" im Schloss Horst, Gelsenkirchen mit einer Reihe von Solokonzerten für Blockflöte, Trompete und Laute aus dem Barock Das Barockorchester in Westfalen Caterva musica tritt wieder auf im Schloss Horst Gelsenkirchen! Das Ensemble Caterva musica spielt den dritten Teil seiner Reihe "caterva musica goes forward". Den Zuschauern wird hier eine Reihe von Solokonzerten für Blockflöte, Barocktrompete und Laute aus dem Barock geboten. Antonio Vivaldi war einer der renommiertesten Komponisten seiner Zeit und hat u.a das Blockflötenkonzert in C-Moll (RV 441) geschrieben, welches Sie in diesem Konzert mit Susanne Hochscheidt-Blockflöte erleben können. Freuen Sie sich auf weitere Solisten wie Friedemann Immer-Barocktrompete und Yuichi Sasaki-Laute. Sie präsentieren Ihnen weitere Konzerte aus dem Barock wie das Konzert für Laute, Streicher und Basso Continuo von Silvius Leopold Weiss und die Sonate für Trompete, 2 Violinen und Basso Continuo von Arcangelo Corelli. Die Zuhörer können auch gespannt auf die Ouverture Pastorelle von Georg Philipp Telemann sein, in der die musikalische Schar Ihre Vielfalt an Instrumenten präsentieren kann. Kommen sie vorbei und holen sie sich ein Ticket unter folgendem Link: caterva goes forward - Step three | Ticket-Shop (eventim-light.com) Die musikalische Schar freut sich Sie am 6.11 im Schloss Horst Gelsenkirchen anzutreffen! Programm: Silvius Leopold Weiss- Konzert für Laute, Streicher und Basso Continuo

Antonio Vivaldi - Blockflötenkonzert in C-Moll (RV 441)

Arcangelo Corelli - Sonate für Trompete, 2 Violinen und Basso Continuo

Georg Philipp Telemann - Ouverture Pastorelle Solisten:

Susanne Hochscheidt-Blocklöte

Friedemann Immer-Barocktrompete

Yuichi Sasaki-Laute und caterva musica - Barockorchester in Westfalen weitere Infos und Tickets unter: caterva goes forward - Step three - caterva musica (caterva-musica.de) Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: caterva musica e.V.

email : fabri@caterva-musica.de caterva musica kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "musikalische Schar". 1998 wurde sie vom Musiker-Ehepaar Elke und Wolfgang Fabri gegründet und seitdem organisiert und geleitet. Das Ensemble setzt sich aus professionellen Musikern zusammen. Holzbläser, Streicher und Tastenspieler bilden den Kern des Kammerorchesters.

caterva musica ist im Ruhrgebiet zuhause und hebt sich hier durch ihre historische Aufführungspraxis ab. Die Mitglieder spielen auf originalen oder nach historischen Vorbildern rekonstruierten Instrumenten, die den besonderen Klang im Zusammenspiel ergeben.

Weitere Infos unter:

