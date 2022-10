Startseite Kein Kurz-Urlaub ohne Geschenk-Box - www.urlaubsbox.com Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-10-31 14:22. Urlaubsbox.com macht jetzt unvergessliche Kurzurlaube möglich Geschenkgutscheine für handverlesene Top-Hotels in formschönen Erlebnisgeschenkboxen zum Verschenken gesucht? - Mit den Reisegutscheinen, Erlebnisgeschenkgutscheinen, Urlaubsgutscheinen und Hotelgutscheinen von Urlaubsbox.com verschenkt man immer wieder aufs Neue traumhafte Urlaubsreisen in den begehrtesten Ferien- und Urlaubsregionen Mitteleuropas. Eines ist sicher: Mit den exklusiven und unvergesslichen Geschenkreisen von Urlaubsbox.com hat man für jeden Feieranlass (Hochzeiten, Weihnachten, Ostern, Geburtstage, Valentinstage, Muttertage, Vatertage, Jahrestage und Jubiläen) eine perfekte Urlaubsreise-Geschenkidee in einer formschönen Erlebnisgeschenkbox parat. Alle Partner-Hotels von Urlaubsbox.com (Urlaubsbox® ist eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH. ) wurden vorab sorgfältig geprüft und entsprechen selbstverständlich allen gängigen Qualitätsstandards. Kurzurlauber können aus einem reichhaltigen Portfolio an Top-Hotels aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Südtirol, Ungarn, der Slowakei, Tschechien und Slowenien wählen. Egal, ob Aktivurlaub im Frühling, Badespass im Sommer, Romantik-Urlaub im Herbst oder Wellness-Kurzurlaub im Winter - mit den frei übertragbaren Urlaubsbox-Erlebnisgutscheinen verreist man zu jeder Jahreszeit vollkommen unkompliziert. Verschiedene Freizeit-, Wellness-, Kultur-, Genuss- und Sportangebote runden das Programm entsprechend ab. Für jeden Reisegeschmack ist also genau das Richtige mit dabei. Die allerbesten Geschenke im Leben haben erfahrungsgemäß einen gewissen Erlebnischarakter: Die formschönen Erlebnis-Geschenkboxen von Urlaubsbox bringen erlebnisreiche Kurzurlaube & Kurzreisen direkt zu geliebten Menschen nach Hause. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Urlaubsbox® - Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

