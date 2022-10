Startseite Triazolam: Wirkung und Nebenwirkungen des Schlafmittels Pressetext verfasst von sciacchitano am Fr, 2022-10-28 13:27. Triazolam ist ein Benzodiazepin, das kurzfristig, in der Regel für 7 bis 10 Tage, zur Behandlung von Problemen beim Einschlafen oder Durchschlafen eingesetzt wird. Hier finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Anwendungshinweise und Risiken. Bitte beachten sie, dass Triazolam auch für Zwecke verwendet werden kann, die nicht in diesem Artikel aufgeführt sind. Triazolam kann die Atmung verlangsamen oder zum Stillstand bringen, insbesondere wenn man im zeitlichen Zusammenhang damit ein Opioid oder Alkohol eingenommen hat. Ein Missbrauch von Benzodiazepinen kann zu Abhängigkeit, Überdosierung oder zum Tod führen. Bewahren Sie dieses Medikament so auf, dass andere nicht darankommen können. Beenden Sie die Einnahme des Schlafmittels nicht, ohne Ihren Arzt zu fragen. Sie können lebensbedrohliche Entzugserscheinungen bekommen, wenn Sie das Medikament nach längerer Einnahme plötzlich absetzen. Einige Entzugserscheinungen können bis zu einem Jahr oder länger andauern. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie mit der Einnahme von Triazolam aufhören und Symptome auftreten wie ungewöhnliche Muskelbewegungen, erhöhte Aktivität oder Gesprächigkeit, plötzliche und schwere Veränderungen der Stimmung oder des Verhaltens, Verwirrung, Halluzinationen, Krampfanfälle oder Selbstmordgedanken. Informieren Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin über alle Ihre anderen Medikamente. Einige Medikamente sollte man nicht kombinieren. Sie sollten Triazolam nicht verwenden, wenn Sie allergisch darauf reagieren oder früher auf ähnliche Medikamente (wie Alprazolam, Diazepam, Lorazepam, Valium, Xanax und andere Benzodiazepine) eine allergische Reaktion gezeigt haben. Einige Medikamente sollte man nicht zusammen mit Triazolam verwenden werden. Ihr Behandlungsplan kann sich ändern, wenn Sie auch Nefazodon, bestimmte Krebsmedikamente, Antibiotika, Antimykotika oder antivirale Medikamente zur Behandlung von HIV oder Hepatitis C verwenden. Informieren Sie Ihren Arzt vor der ersten Einnahme von Triazolam, wenn Sie schon einmal Depressionen, psychische Erkrankungen, Selbstmordgedanken, Lungenkrankheit, Atemprobleme oder Schlafapnoe (Atemstillstand im Schlaf) hatten und wenn Sie von Alkohol, anderen Drogen oder Medikamenten abhängig sind oder es in der Vergangenheit waren. Triazolam wird in der Regel nicht für die Anwendung bei Personen unter 18 Jahren empfohlen. Wenn Sie Triazolam während der Schwangerschaft einnehmen, kann Ihr Kind mit lebensbedrohlichen Entzugserscheinungen zur Welt kommen. Es muss dann möglicherweise mehrere Wochen lang medizinisch behandelt werden. Sie sollten innerhalb von 28 Stunden nach der Einnahme von Triazolam nicht stillen. Wenn Sie während dieser Zeit eine Milchpumpe verwenden, werfen Sie die Milch weg und füttern Sie Ihr Baby nicht damit. Wenn Sie stillen, informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, falls Sie Schläfrigkeit, Atemprobleme oder Fütterungsprobleme beim Säugling feststellen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Rezept und lesen Sie die Packungsbeilage. Verwenden Sie Triazolam nie in größeren Mengen oder für längere Zeit als verordnet. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn Sie den Drang verspüren, mehr von Triazolam einzunehmen. Teilen Sie dieses Medikament niemals mit einer anderen Person, insbesondere nicht mit jemandem, der bereits drogenabhängig ist. Missbrauch kann zu Abhängigkeit, zu einer Überdosierung oder sogar zum Tod führen. Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass andere nicht daran gelangen können. Der Verkauf oder das Verschenken dieses Medikaments ist nicht erlaubt. Nehmen Sie das Medikament nur, wenn Sie sich auf mehrere Stunden Schlaf vorbereiten. Sie können nach der Einnahme des Medikaments sehr schnell einschlafen. Vermeiden Sie die Einnahme von Triazolam, um Jetlag zu vermeiden, wenn Sie mit dem Flugzeug reisen. Rufen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin an, wenn sich Ihre Schlaflosigkeit nach der Einnahme von Triazolam über 7 bis 10 Nächte nicht bessert, oder wenn Sie Stimmungsschwankungen oder Verhaltensänderungen haben. Schlaflosigkeit kann ein Symptom von Depressionen, psychischen Erkrankungen oder anderen medizinischen Beschwerden sein. Nehmen Sie Triazolam nicht länger als 10 Nächte hintereinander ein, es sei denn, Ihr Arzt oder Ihre Ärztin hat es Ihnen empfohlen. Beenden Sie die Einnahme von Triazolam nicht, ohne Ihren Arzt zu fragen. Sie können lebensbedrohliche Entzugserscheinungen bekommen, wenn Sie das Arzneimittel nach längerer Einnahme plötzlich absetzen. Einige Entzugserscheinungen können bis zu zwölf Monate oder länger andauern. In den ersten Nächten, nachdem Sie die Einnahme von Triazolam beendet haben, können die Symptome der Schlaflosigkeit zurückkehren und schlimmer sein als zuvor. Lagern Sie Triazolam bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit, Hitze und Licht geschützt. Bewahren Sie es an einem Ort auf, an dem es von niemandem missbräuchlich oder versehentlich verwendet werden kann. Triazolam wird in der Regel bei Bedarf eingesetzt. Wenn Sie einen Dosierungsplan haben, lassen Sie jede vergessene Dosis aus. Verwenden Sie nicht zwei Dosen auf einmal, um eine vergessene Dosis auszugleichen. Suchen Sie einen Arzt auf oder rufen Sie die Giftnotrufzentrale an. Eine Überdosis von Triazolam kann tödlich sein, wenn Sie es zusammen mit Alkohol, Opioiden oder anderen Medikamenten einnehmen, die Schläfrigkeit verursachen oder die Atmung verlangsamen. Symptome einer Überdosis können Schläfrigkeit, Verwirrung, undeutliche Sprache, Verlust der Koordination, schwache oder flache Atmung oder Koma sein. Trinken Sie keinen Alkohol. Es kann zu gefährlichen Nebenwirkungen oder zum Tod kommen. Sie können sich am Morgen nach der Einnahme dieses Benzodiazepins noch schläfrig fühlen. Warten Sie, bis Sie vollständig wach sind, bevor Sie Auto fahren, Maschinen bedienen oder etwas tun, wofür Sie wach und aufmerksam sein müssen. Ihre Reaktionsfähigkeit kann beeinträchtigt sein. Grapefruit kann mit Triazolam interagieren und zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Vermeiden Sie also die Verwendung von Grapefruitprodukten. Häufige Nebenwirkungen von Triazolam sind Schläfrigkeit, Koordinationsprobleme, Kopfschmerzen, Reizbarkeit und Schwindel. Eine mehr oder weniger vollständige Liste möglicher Nebenwirkungen finden Sie in der Packungsbeilage. Die meisten Nebenwirkungen von Triazolam sind harmlos, aber in manchen Fällen können sie auch schwerwiegend sein. Rufen Sie sofort Ihren Arzt an, wenn Angstzustände, ungewöhnliche Veränderungen der Stimmung oder des Verhaltens, Verwirrung, Gedächtnisverlust, Unruhe, Halluzinationen, Depressionen oder Selbstmordgedanken auftreten. Holen Sie sich medizinische Hilfe, wenn Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion haben: Nesselsucht, Atembeschwerden, Anschwellen des Gesichts, der Lippen, der Zunge oder des Rachens. Triazolam kann die Atmung verlangsamen oder zum Stillstand bringen, besonders wenn man zugleich ein Opioid-Medikament oder Alkohol eingenommen hat. Wenn eine Person, die Triazolam eingenommen hat, plötzlich eine langsame Atmung mit langen Pausen zeigt oder blau gefärbte Lippen hat, ist sofort der Notruf zu wählen. Bei manchen Menschen, die Triazolam einnehmen, kommt es zu einem teilweisen Gedächtnisverlust. Das kann so weit gehen, dass sie sich im Nachhinein an alltägliche Aktivitäten wie Autofahren, Essen, Telefonieren oder Sex nicht mehr erinnern können. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn dies bei Ihnen der Fall ist. Schläfrigkeit oder Schwindel kann bei älteren Erwachsenen länger andauern. Seien Sie daher vorsichtig, damit Sie nicht stürzen oder sich verletzen. Die Dosierung von Triazolam ist von einem Arzt oder einer Ärztin festzulegen. Bei der Anwendung von Triazolam als Schlafmittel erhalten Erwachsene in der Regel eine erste Dosis von 0,25 mg, die vor dem Schlafengehen eingenommen wird. Die Erhaltungsdosis liegt dann bei 0,125 bis 0,25 mg. Bei Bedarf kann der Arzt oder die Ärztin die Dosis auf bis zu 0,5 mg pro Tag erhöhen. Die Dauer der Anwendung als Schlafmittel sollte in der Regel maximal 7 bis 10 Tage betragen. Bei älteren Patientinnen und Patienten wird ärztlicherseits meistens nur eine halb so große Dosis verschreiben wie bei jüngeren Erwachsenen. Ein Ausbleiben der erwünschten Wirkung von Triazolam nach 7 bis 10 Tagen kann auf eine psychiatrische und/oder körperliche Grunderkrankung hindeuten, die weitere Untersuchungen erfordert. Die Einnahme dieses Arzneimittels für mehr als zwei bis drei Wochen erfordert eine vollständige Neubewertung des Patienten. Es sollte stets die niedrigste wirksame Dosis verwendet werden, um das Risiko einer Übersedierung zu minimieren. In deutschen Apotheken kann man entweder generisches Triazolam oder Markenprodukte wie Apo-Triazo, Hypam, Trilam oder Halcion kaufen (unvollständige Aufzählung), sofern man dafür ein ärztliches Rezept besitzt. Wäre Triazolam rezeptfrei, würden es vermutlich viele Menschen als Freizeitdroge verwenden, ohne ausreichend auf die möglichen Nebenwirkungen und die Gefahr der Abhängigkeit zu achten. Bitte beachten Sie, dass die Markenprodukte in Ausland teilweise andere Bezeichnungen aufweisen. Im Zweifelsfall fragen Sie in der Apotheke nach. 