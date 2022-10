Startseite Schlank und gesund durch den Winter Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-10-28 11:41. Körperliche Fitness, Familienleben, beruflicher Erfolg und ein gesunder Körper - das alles kommt nicht von allein! Wir zeigen Ihnen, wie einfach das gehen kann, auch mit einem vollen Terminkalender. Klären wir erstmal, warum so viele Menschen im Winter zunehmen und danach, was man genau dagegen tun kann. Wenn die Tage in Richtung Winter immer kürzer werden und auch die Sonne sich nicht mehr so häufig zeigt, dann fühlen sich viele Menschen schlapp und antriebslos. Das Sonnenlicht hat eine sehr wichtige Funktion für unseren Körper, nämlich die Produktion von Vitamin D. Das Vitamin D macht uns glücklich und energiegeladen. Fehlt es in unserem Körper, dann übernimmt der innere Schweinehund die Macht und die Wohnzimmercouch wird zum Lieblingsort und alles nimmt seinen Lauf. Dabei muss man sich nur ein paar Mal selbst motivieren und den inneren Schweinehund überwinden uns schon nach wenigen Tagen ist die Trägheit wieder weg, man spürt sich wieder voller Tatendrang und das Abnehmen fällt einem leicht. Wenn Sie auch zu diesen Menschen gehören, für die genau diese Überwindung die größte Hürde darstellt, dann ist unser Programm wie gemacht für Sie. Denn als Personal Trainer ist es meine Stärke Ihre Motivation zu wecken, und nachhaltig beizubehalten. Unser einzigartiges, digitales Fitness Model ist darauf ausgerichtet, es Ihnen möglichst einfach zu machen. In der ersten Phase unseres Programms stellen wir die Weichen für eine optimale Energieproduktion und schnelle Körperfettverbrennung. Wir optimieren die Schlafqualität, damit Sie am Morgen voller Energie und ausgeruht aufwachen. Darüber hinaus kümmern wir uns um die lästigen Mittagstiefs nach dem Essen und stellen diese ein für alle mal ab. Als nächstes gleichen wir die Belastungen des einseitigen Unternehmer-Alltages aus, stellen Iimitierende Haltungsschmerzen und Fehlhaltungen ab und beugen diesen langfristig vor. Wir begradigen die Körperhaltung und bewirken dadurch ein selbstbewusstes Erscheinen und ein sicheres Auftreten. In der zweiten Phase nehmen wir weitere Anpassungen vor, um den Körperfettanteil zu reduzieren. Wir etablieren effektive Ernährungs- und Lifestyle-Strategien, für mehr Freizeit und weniger Stress im Alltag. Zudem stärken wir das gesamte muskuläre System und erreichen dadurch mehr sicht- und spürbaren Muskelaufbau. In Phase 3 wirst du deutliche Kraftzuwächse im Training verzeichnen können und in der Lage sein, Widerstände zu überwinden, die vor unserem Training noch unüberwindbar schienen. Dein äußeres Erscheinungsbild wird sich weiter verändern, was sich vor allem an der geraden Körperhaltung, dem Muskelzuwachs und der Körperdefinition bemerkbar macht. Zu diesem Zeitpunkt werden Bauch- und Hüftspeck, haltungsbedingte Schmerzen, Schlappheit und schlechter Schlaf der Vergangenheit angehören und die Wohnzimmercouch zum geduldeten Staubfänger. Als Personal Trainer zeige ich Menschen über 30, wie sie mühelos gesünder leben, garantiert mehr Energie und Antriebskraft haben und spielend ihr Wunschgewicht erreichen - unabhängig davon, wie viel sie um die Ohren haben oder wie voll der Terminkalender ist. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, eine großartige Veränderung in Bezug auf den Körper und die Leistungsfähigkeit zu erreichen, ohne Ihre Arbeit oder Ihr Privatleben vernachlässigen zu müssen. Sowohl im Studio als auch im Online Training mache ich Sie fit für Spitzenleistungen! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Personal Trainer Dimitri Rutansky

Herr Dimitri Rutansky

Fuchseckstraße 21B

70188 Stuttgart

Deutschland fon ..: 0176/24663694

web ..: https://www.dimitri-rutansky.de/

email : vollgas@ptbydimitri.de Dimitri Rutansky ist ein Personal Trainer und Ernährungsberater aus Stuttgart. Er unterstützt Führungskräfte und Personal Dienstleister dabei mental und körperlich fit zu sein. Zudem veröffentlicht er regelmäßig Artikel zum Thema Sport, Fitness sowie Ernährung, Motivation und Persönlichkeitsentwicklung in verschiedenen Fachpublikationen. Pressekontakt: INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 - 86

23114 Kiel fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten