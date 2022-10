Startseite Alkaline Fuel Cell Power Corp. gibt die Wahl von CEO Frank Carnevale in das Board of Directors der Canadian Hydrogen and Fuel Ce Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-10-24 23:11. Toronto, Ontario, 24. Oktober 2022 - Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (OTCQB:ALKFF) (FWB: 77R, WKN: A3CTYF) (AFCP oder das Unternehmen), eine diversifizierte Investmentplattform, die sich mit der Entwicklung von bezahlbaren, erneuerbaren und zuverlässigen Energiequellen und Cleantech befasst, freut sich bekannt zu geben, dass die Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association (die CHFCA), ein nationaler Industrievereinigung, die sich auf die Förderung des Einsatzes sauberer Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien konzentriert, mit Wirkung zum 13. Oktober 2022 Frank Carnevale, CEO von AFCP, in ihr Board of Directors gewählt hat. AFCP ist der CHFCA im August 2022 als Small Business Member beigetreten. Die CHFCA setzt sich aus Industrie-, Wissenschaft-, Forschungsagenturen und anderen Stakeholdern zusammen und verfolgt das Ziel, den kanadischen Wasserstoff- und Brennstoffzellensektor als eine von vielen Lösungen zu unterstützen, die dazu beitragen, die weltweit wichtigsten Herausforderungen im Energiebereich zu meistern. Darüber hinaus konzentriert sich die CHFCA darauf, Unternehmen, Investoren, Medien, die Öffentlichkeit und andere Stakeholder mit fundierten Kenntnissen über die Chancen und das Potenzial von Wasserstoff- und Brennstoffzellen auszustatten, um eine Schlüsselrolle in der Energiewende zu spielen. Die Position und das Mandat der CHFCA sind gut auf die eigene Mission von AFCP (PWWR to the People) abgestimmt, Menschen durch unsere Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)-Technologie bei reduzierten Emissionen und einer verbesserten Energieeffizienz mit Strom zu versorgen und gleichzeitig Wasserstoff-betriebene Mikro-Kraft-Wärme-Systeme (Mikro-KWK) zu entwickeln sowie netzunabhängige und Back-up-Aggregate, die keine CO2-Emissionen verursachen und so dazu beitragen, die globalen Netto-Null-Ziele zu erreichen. Das Board of Directors der CHFCA spielt eine aktive Rolle bei der Bereitstellung einer wertvollen Übersicht für das Management sowie bei der Überwachung der Finanz- und Governance-Politik. Zusätzlich zu seiner Erfahrung als CEO von AFCP bringt Herr Carnevale umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Verwaltung von Investitionen in Cleantech- und PropTech-Plattformen mit, darunter Transaktionen im Wert von über $2,5 Milliarden in den Bereichen Energie und Versorgung. Die Übernahme dieser Position bei der national anerkannten und weithin angesehenen CHFCA unterstreicht die Position von AFCP als Vordenker im Wasserstoff- und Brennstoffzellensektor. Ich freue mich sehr, die Gelegenheit zu haben, einen Beitrag zum geschätzten Board of Directors der CHFCA zu leisten und ein positiver Treiber für Veränderungen im Energiebereich zu sein, sagt Frank Carnevale, Chief Executive Officer von Alkaline Fuel Cell Power Corp. Ich beabsichtige, diese Gelegenheit zu nutzen, um die wichtigsten Interessengruppen über die Vorteile von Wasserstoff und den Einsatz von stationären Brennstoffzellen für Wohn- und Kleingebäude-Anwendungen zu informieren. Die Energiewende ist eine notwendige Weiterentwicklung, um das internationale Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen, und die Gewährleistung, dass kleine Energiekunden optimale Möglichkeiten haben, bezahlbaren, erneuerbaren und zuverlässigen Strom zu haben, ist eine entscheidende Komponente des Erfolgs für Kunden und AFCP. Über die Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association (CHFCA)

Die Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association (CHFCA) ist eine nationale Vereinigung, die Industrie, Hochschulen, Regierungsbehörden, Finanzorganisationen und andere Akteure unterstützt, die sich auf Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien und -produkte konzentrieren. Als gemeinsame Stimme des weltweit führenden Wasserstoff- und Brennstoffzellensektors in Kanada ist es die Mission der CHFCA, die kanadische Führungsposition zu stärken, das Bewusstsein für die Vorteile der Technologie zu schärfen und die Einführung der Produkte und Dienstleistungen ihrer Mitglieder in Kanada und im Ausland zu beschleunigen. Die CHFCA hat derzeit mehr als 170 Mitglieder in Kanada und regionale Niederlassungen in British Columbia, Quebec und Ontario. Sie können die CHFCA auch auf Twitter unter @PoweringNow folgen oder www.chfca.ca besuchen, um weitere Informationen zu erhalten. ÜBER ALKALINE FUELL CELL POWER CORP. (NEO: PWWR) AFCP ist eine diversifizierte Investitionsplattform, die erschwingliche, erneuerbare und zuverlässige Energieanlagen sowie CleanTech entwickelt. Wir bringen Power to the People und kombinieren eine stabile Einnahmequelle mit einer zukunftsorientierten Vision, um unsere fortschrittliche Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zu kommerzialisieren, sodass der massive Bedarf des globalen Marktes gedeckt und letztlich überzeugende Renditen für Investoren generiert werden. AFCP arbeitet über zwei globale Geschäftsbereiche: Fuel Cell Power NV, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Belgien, und PWWR Flow Streams (PWWR Flow), eine AFCP-Marke in Kanada. - Fuel Cell Power NV konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungs- (Mikro-KWK)-Systemen sowie von netzunabhängigen und Notstromgeneratoren, die auf fortschrittlicher alkalischer Brennstoffzellentechnologie basieren, die keine CO2-Emissionen erzeugt. Fuel Cell Power NV arbeitet an Meilensteinen, um 2024 eine kommerzialisierte alkalische Brennstoffzelle zu liefern.

- PWWR Flow konzentriert sich auf die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungs- (KWK)-Anlagen. PWWR Flow-Anlagen bieten Effizienzsteigerungen von über 20 % bei geringeren Kosten für Kunden in Wohn- und Geschäftsanwendungen. PWWR Flow hat bereits einen Vertrag über die Bereitstellung seiner bestehenden KWK-Anlagen in Toronto (Kanada) abgeschlossen und verfügt über eine zusätzliche Pipeline potenzieller Verträge im Wert von derzeit über $50 Millionen. AFCP ist gut positioniert, um den Menschen in der globalen Energiewende Power to the People zu liefern und gleichzeitig eine diversifizierte CleanTech-Wachstumsplattform für Investoren zu bieten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fuelcellpower.com/ und das Unternehmen hält Investoren und andere interessierte Stakeholder dazu an, ihm auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram und YouTube zu folgen. Die Stammaktien sind an der NEO Exchange (NEO) unter dem Symbol PWWR, der OTC Venture Exchange (OTCQB) unter dem Symbol ALKFF und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 77R und der WKN A3CTYF zum Handel zugelassen. Nähere Informationen erhalten Sie über:

fcarnevale@fuelcellpower.com Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahme, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden oder dürften. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Warrant-Änderungen und die damit verbundenen Zeitpläne, die Options-Änderungen und die damit verbundenen Zeitpläne, die außerordentliche Versammlung sowie Aussagen bezüglich der Technologie, des geistigen Eigentums, des Geschäftsplans, der Ziele und der Strategie des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen dienen dem Zweck, über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich eine Stützung auf solche Aussagen und Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke, wie z.B. für Investitionsentscheidungen, eignet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. DIE NEO EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER NEO EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Alkaline Fuel Cell Power Corp.

