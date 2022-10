Reakiros UK-Expansion: Das CBD-Unternehmen Reakiro lanciert eine neue Website speziell für UK-Kunden, um Service auf höchstem Ni

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 24. Oktober 2022 / Besuchen Sie den neuen offiziellen CBD-Online-Shop von Reakiro für das Vereinigte Königreich (UK) unter cbdreakiro.co.uk

cbdreakiro.co.uk - Reakiros offizieller Online-Shop im Vereinigten Königreich

Reakiro, der branchenführende europäische Hanf- und CBD-Hersteller, feiert sein sechstes Jahr voller Durchbrüche und Innovationen in diesem sich ständig weiterentwickelnden und wachsenden Bereich. Als das Unternehmen gegründet wurde, war CBD noch nicht in aller Munde. Und darüber hinaus waren viele Menschen, die von CBD gehört hatten, skeptisch, was seine Verwendung und Sicherheit betraf. Seit dieser anfänglichen Skepsis hat Reakiro diese Ungewissheit hinter sich gebracht und sein Ziel verfolgt, so viele Menschen wie möglich über die potenziellen natürlichen Vorteile von Hanf- und CBD-Produkten zu informieren und aufzuklären.

Mit dem Anliegen, das Bewusstsein für den natürlichen Inhaltsstoff zu schärfen, hat Reakiro sich von vielen anderen Mitbewerbern abgehoben, aber natürlich ist ein großer Teil des Erfolgs des Unternehmens auf die Innovation und Qualität zurückzuführen, die in die Formulierung jedes seiner Produkte einfließt. Qualität steht bei Reakiro seit jeher an erster Stelle. Jedes Produkt wird mit dem CBD-Extrakt von Reakiro in Premiumqualität aus sorgfältig angebauten Hanfpflanzen hergestellt.

Um das Vertrauen von Kunden und Großhändlern zu gewinnen, hat Reakiro eine vollständig rückverfolgbare Struktur in seine Produktionsverfahren eingebaut. Das Team von Reakiro kontrolliert jeden Aspekt der Produktion, und zwar vom Samen bis zum Verkauf. Und sobald das Endprodukt formuliert ist, wird jede Charge zur Prüfung an ein unabhängiges Drittlabor geschickt - die Ergebnisse können ganz einfach auf der Reakiro-Website eingesehen werden. Das gesamte CBD-Öl von Reakiro wird in der eigenen HACCP-, GMP- und CHP-zertifizierten Anlage mittels fortschrittlicher Ethanolextraktion bei extrem tiefen Temperaturen (hyper cryogenic) hergestellt.

Mit der wachsenden Zahl von CBD-Konsumenten steigt auch die Nachfrage und das Potenzial, CBD auf neue Weise zu formulieren. Reakiro hat dies beobachtet und in diesem Jahr hat das Unternehmen diese unterschiedlichen Anforderungen in belebende neue Nahrungsergänzungsmittel und Wellness-Produkte umgesetzt.

Ganz neu im Sortiment sind die Nahrungsergänzungsmittel von Reakiro, darunter:

- CBD Energy Support (Energiepräparat)

- Omega 3 (Omega-3-Fettsäure-Ergänzung)

- Immune Support (Abwehrunterstützung)

- Metabolism Support (Stoffwechselanregung)

- Skin Perfection Complex (Hautpflege)

Diese neue Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln wurde entwickelt, um einer Vielzahl von täglichen Wellness-Bedürfnissen Rechnung zu tragen und einfach das normale Funktionieren der Organsysteme zu fördern. Die Nachfrage nach diesen Produkten kommt von einem Kundenstamm, dem bewusst ist, dass die Einbindung der richtigen Inhaltsstoffe und Nahrungsergänzungsmittel in die tägliche Routine langfristige Auswirkungen auf die Lebensqualität und das Wohlbefinden haben kann.

Reakiro hat in diesem Jahr auch sein Sortiment an Smart Restart-CBD-Breitspektrumprodukten erweitert und damit seinen Platz auf dem Markt als Hersteller von CBD-Vollspektrum- und CBD-Breitspektrumprodukten in Premiumqualität gefestigt. Während Vollspektrumprodukte alle Bestandteile der Hanfpflanze in ihrer natürlichen Struktur enthalten, was die Gesamtwirkung verstärkt, enthalten Breitspektrumprodukte kein THC (Tetrahydrocannabinol), wodurch sie für ein viel größeres Publikum zugänglich sind.

Die Smart Restart-Reihe umfasst die folgenden Produkte

- Anti-Stress-Massageöl

- Massageöl zur Muskelentspannung

- Schweißhemmende Fußcreme

- Balsam zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen

- Wärmendes Gel zur Muskelentspannung

- Kühlendes Gel zur Muskelentspannung

Die Smart Restart-Breitspektrumprodukte sind Formulierungen zur topischen Anwendung, die auf die Haut aufgetragen werden müssen. Diese Reihe wurde speziell für Sportler entwickelt, um den Erholungsprozess zwischen den Trainingseinheiten und Spielen zu fördern. Reakiro bietet mit seiner SOOL-Reihe auch Breitspektrumprodukte zur oralen oder sublingualen Einnahme an.

Abgesehen von den Fortschritten, die Reakiro bei der Qualität und dem Sortiment seiner Hanf- und CBD-Produkte gemacht hat, hat das europäische Unternehmen im letzten Jahr auch seine Verfügbarkeit auf dem gesamten Kontinent erhöht. Dank einer starken neuen Partnerschaft mit Holland & Barrett, einem Marktführer für Nahrungsergänzungsmittel, wird Reakiro nun in Einkaufsstraßen im gesamten Vereinigten Königreich verkauft und anerkannt.

Der Erfolg der Reakiro-Produkte im Vereinigten Königreich war so groß, dass das Unternehmen nun eine Website speziell für seine UK-Kunden lanciert hat, sodass sie nun von niedrigeren Versandkosten, kürzeren Lieferzeiten und der Möglichkeit, in ihrer eigenen Währung einzukaufen, profitieren können. Für Kunden aus dem Vereinigten Königreich gibt es jetzt auch ein brandneues Treueprogramm, bei dem sie durch Online-Einkäufe und durch die Heranführung von Freunden und Verwandten an die Hanf- und CBD-Welt Punkte sammeln können.

Dieses Jahr war auch für den CBD-Markt des Vereinigten Königreichs von großer Bedeutung, nachdem es nun das erste Land ist, das CBD in Lebensmitteln reguliert. Die UK-Lebensmittelbehörde Food Standard Agency hat eine Liste von 3.500 CBD-haltigen Produkten aufgestellt, die für den Verkauf zugelassen sind. Alle Produkte, die nicht auf dieser Liste stehen, wurden aus dem Handel genommen. Dieser Versuch, den boomenden Markt zu regulieren, erfolgt nach Jahren eines unkontrollierten Wachstums. Für qualitativ hochwertige und vertrauenswürdige Hersteller ist dies jedoch eine begrüßenswerte Veränderung. CBD-Produkte, die nun im Vereinigten Königreich erhältlich sind, sollten von hoher, regulierter Qualität sein, während minderwertige Betriebe vom Markt verdrängt werden.

Das Vereinigte Königreich ist mittlerweile der zweitgrößte CBD-Markt der Welt und liegt damit nur noch hinter den Vereinigten Staaten. Schätzungen zufolge wird die CBD-Industrie bis 2025 einen Wert von 1 Milliarde Pfund erreichen, was Bände über die Wachstumsrate und die Expansion von CBD spricht, das vor fünf Jahren noch relativ unbekannt war und sich zu einem allgegenwärtigen Inhaltsstoff für Wohlbefinden entwickelt hat.

Und nicht nur in (stationären oder virtuellen) Geschäften kann man heutzutage Reakiro-Produkte finden. Das Unternehmen ist inzwischen Partnerschaften mit Myoka Spas, der führenden Spa-Kette in Malta, eingegangen und beliefert eine Reihe von Hotel-Spas, darunter das Dolmen Hotel in St. Pauls Bay, das Palace Hotel in Sliema, das Radisson in St. Julians und das Maritim Antoinette Hotel in Mellieha.

Immer mehr Menschen - von Landwirten bis hin zu Wissenschaftlern - arbeiten daran, dem wahren Potenzial dieses hanfbasierten Inhaltstoffes auf den Grund zu geben. Nachdem das Jahr 2023 nicht in allzu ferner Zukunft liegt, ist es keine leichte Aufgabe, vorherzusagen, wie sich die CBD-Industrie in den nächsten Monaten in puncto Gestalt und Umfang verändern wird. Für alle Verbraucher von Wellness-Nahrungsergänzungsmitteln ist die Entwicklung und die Einführung neuer Produkte und Formulierungen eine aufregende Sache.

Nachdem Reakiro weiter wächst - sowohl in Größe als auch in Umfang - und die Kundenbetreuung für das Unternehmen weiterhin oberste Priorität hat, ist es spannend zu beobachten, wie sich Reakiro angesichts des Wandels in der CBD-Branche weiterentwickeln wird.

