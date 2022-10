Startseite Water Ways erhält zweiten Auftrag für das intelligente Bewässerungssystem Apple Grove in Kanada Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-10-24 15:09. NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN 24. Oktober 2022 - Toronto, Ontario - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("Water Ways" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger anbietet, gibt bekannt, dass seine kanadische Tochtergesellschaft Heartnut Grove WWT Inc. ("HGWWT") mit Sitz in Mt. Brydges, Ontario, einen zweiten Auftrag für die Planung und den Bau eines kompletten intelligenten Bewässerungs- und Düngeprojekts von einem bestehenden Kunden erhalten hat. Das Apfelanbauprojekt im Süden Ontarios umfasst eine Fläche von etwa 22 Hektar (ca. 54 Acres). Das Projekt mit einem Verkaufswert von CAD$202.000 (150.000 Euro) wird die neueste israelische Tropfbewässerungstechnologie verwenden und wurde von den Ingenieuren von Water Ways entworfen. HGWWT geht davon aus, dass das Projekt im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 geliefert und installiert wird. Ohad Haber, Vorsitzender und CEO des Unternehmens, kommentierte: "Unsere Investitionen und Bemühungen, den kanadischen Bewässerungsmarkt mit israelischer intelligenter Bewässerungstechnologie zu durchdringen, sind erfolgreich. Dies ist das zweite Projekt, das wir in diesem Jahr durchführen, und bis zum Ende des Jahres könnten wir weitere Aufträge erhalten."

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67926/2022_10_24_WWT_Zweiter... Apple Grove Bewässerung Über Water Ways Technologies Inc. WWT (ISIN: CA9411881043) ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet. WWT konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Die Haupteinnahmen von WWT stammen derzeit aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Projektgeschäft und (ii) Vertrieb von Komponenten und Geräten. WWT nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und setzt gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem sie diese Technologien insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika und in entwickelten Märkten wie China und Kanada weiter verbreitet. Zu den Bewässerungsprojekten von WWT gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ronnie Jaegermann

Direktor

T: +972-54-4202054

E: ronnie@waterwt.com Dor Sneh

CFO

T: +972-54-6512500

E: dor@irri-altal.com Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Germany

+49 69 1532 5857

E: e.reuter@dr-reuter.eu www.water-ways-technologies.com/

www.hg-wwt.com/

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar, wie dieser Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert ist. Die Wörter "können", "würden", "könnten", "sollten", "potenziell", "werden", "anstreben", "beabsichtigen", "planen", "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke beziehen sich auf Water Ways Technologies Inc. (Water Ways"). Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten von Water Ways in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die aktuellen Informationen, die Water Ways zur Verfügung stehen, wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen wurden wesentliche Faktoren oder Annahmen zugrunde gelegt. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von den hier beschriebenen abweichen, falls eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten. Sollte sich ein Faktor in unerwarteter Weise auf Water Ways auswirken oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den vorhergesagten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Alle derartigen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt Water Ways keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher vorausschauenden Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Water Ways ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Ergebnisse und zukunftsgerichteten Informationen und Berechnungen von Water Ways können durch Wechselkursschwankungen und den Kurs der eigenen Aktien beeinflusst werden. Alle Angaben sind in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben. Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Es gilt der Text der englischen Originalmeldung. Diese können Sie hier abrufen: www.globenewswire.com/news-release/2022/10/24/2539841/0/en/Water-Ways-Re... Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Water Ways Technologies Inc.

Meira Zada

77 King Street West, Suite 3000, PO Box 95

M5K 1G8 Toronto, Ontario

Kanada email : meira@waterwt.com Pressekontakt: Water Ways Technologies Inc.

Meira Zada

77 King Street West, Suite 3000, PO Box 95

