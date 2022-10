Startseite Sushi Palace Neueröffnung in Hanau Pressetext verfasst von Sushi Palace am Fr, 2022-10-21 15:24. Im Jahre 2014 kam Gründer & CEO Anatolij Dejneko eines Abends nach Hause und wollte Sushi bestellen, aber es gab weit und breit keinen einzigen Lieferdienst. Dies war der Beginn von Sushi Palace und 2015 eröffnete er den ersten Premium Sushi Lieferdienst. Aufgrund hoher positiver Resonanz der Kunden entschloss Herr Dejneko sich dazu ein Franchiseunternehmen zu gründen. Der erste Partner kam bereits im Jahr 2017 hinzu. Das Ziel von Sushi Palace ist klar definiert: Das Zuhause des Kunden in ein Sterne-Restaurant zu verwandeln. Qualität ist hier die oberste Prämisse, daher wird das Sushi stets frisch und erst nach Bestelleingang zubereitet. Bestellt wird über die Webseite www.sushi-palace.com, über Lieferando oder per Telefon. Unsere Kundenzufriedenheit kann sich ebenfalls sehen lassen. Insgesamt 98 % des Kundenfeedback ist positiv und Sushi Palace erhielt 2021 den Lieferando Award in der Kategorie „Beste lokale Restaurantkette“. Damit bald überall in Deutschland Sushi Liebhaber in den Genuss von unserem Sushi kommen können, eröffnen wir am 24.10.22 unsere 39. Filiale in Hanau.

Mit Sushi Palace Hanau wird endlich der Raum Niddatal, Obertshausen, Obertshausen, Bruchköbel und natürlich Hanau beliefert. Kontaktdaten Stefan Gliemann

