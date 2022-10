Startseite Cybersecurity & Privacy Solution of the Year Award Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-10-21 12:45. Exeon Analytics wurde auf der Cyber Security Week in Luxemburg mit dem von PwC gesponserten Cybersecurity & Privacy Solution of the Year Award ausgezeichnet. Eine hochkarätige Jury vergab die Auszeichnung für die NDR-Lösung (Network Detection and Response) ExeonTrace. Nach einem Screening und einem virtuellen Assessment von PwC Cybersecurity-Spezialisten hatte Exeon sich als einer von fünf internationalen Finalisten für den renommierten Award qualifiziert. ExeonTrace überwacht mithilfe von KI-Algorithmen Unternehmensnetzwerke und kann Cyber-Bedrohungen automatisiert und frühzeitig detektieren. Die leistungsstarken KI-Algorithmen von ExeonTrace basieren auf über zehn Jahren akademischer Forschung an der ETH Zürich, wodurch Exeon einen Innovationvorsprung zu internationalen Konkurrenten erlangt hat. Seit der Markteinführung hat sich ExeonTrace im täglichen Einsatz von mittleren und großen Unternehmen wie PostFinance, Planzer oder Swiss Air Lines bewährt. Hoher Reifegrad der Lösung Neben der fortschrittlichen Technologie überzeugte die Jury vor allem der hohe Reifegrad der Lösung und die damit verbundene, erfolgreiche Entwicklung der Kundenbasis im europäischen Raum. Weiter nannte die Jury die solide und stetig steigende Marktnachfrage nach NDR-Lösungen zur Ergänzung bestehender Sicherheits-Tools und zur Stärkung der Cybersicherheit als ein zentrales Argument, welches für Exeon sprach. "Für uns ist der Cybersecurity & Privacy Award eine klare Bestätigung, dass wir mit unserer Lösung und Strategie auf dem richtigen Weg sind", kommentiert Gregor Erismann, CCO von Exeon Analytics die Award-Verleihung. "Mit der Auszeichnung hat die Jury unsere bisherigen Leistungen entsprechend honoriert, worauf wir sehr stolz sind. Wir freuen uns, damit einen weiteren Schritt in Richtung europäischer Expansion zu machen." Zuverlässige Erkennung von Netzwerkanomalien Als umfassende NDR-Plattform kann ExeonTrace verlässlich Anomalien und verdächtiges Netzwerkverhalten innerhalb von Cloud, On-Premise und Multi-Cloud Netzwerkumgebungen detektieren und analysieren. Dadurch können Cyber-Bedrohungen verlässlich erkannt und Security-Teams frühzeitig informiert werden. Darüber hinaus bietet ExeonTrace umfassende Visibilität über alle Netzwerkaktivitäten und lässt sich nahtlos mit bestehenden SIEM- oder EDR-Lösungen integrieren. ExeonTrace ist eine reine Software-Lösung und benötigt keine Hardware-Sensoren. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Exeon Analytics AG

Herr Gregor Erismann

Grubenstrasse 12

8045 Zürich

Schweiz fon ..: +41 44 500 77 21

web ..: http://www.exeon.com

email : exeon@prolog-pr.com Pressekontakt: Prolog Communications GmbH

Herr Achim Heinze

Sendlinger Str. 24

80331 München fon ..: +49 89 800 77-0

web ..: http://www.prolog-pr.com

