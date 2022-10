Startseite InCon 2022 - Die Webinar-Serie rund um SAP Analytics Pressetext verfasst von Infocient am Fr, 2022-10-21 08:10. Die Top-Produktverantwortlichen der SAP geben Einblick in Analytics- und Business Intelligence Strategien in einer Webinar-Serie und vermitteln wöchentlich exklusives Wissen ab 10. November. Die Webinare finden live und auf Deutsch statt. Dazu laden die Analytics und Business-Intelligence Expertinnen und Experten von Infocient Consulting Verantwortliche aus IT und den Fachabteilungen von Unternehmen ein. Die Teilnehmenden erhalten Wissen aus erster Hand und einen ausgezeichneten Überblick über die aktuellen SAP Analytics und BI-Strategien. Bewährtes Konzept

Bereits zum sechsten Mal lädt das Mannheimer SAP-Beratungshaus dazu ein, die aktuellen SAP Analytics und SAP BI-Trends und zukünftigen Strategien von den Top-Produktverantwortlichen der SAP selbst zu erfahren. Vier Gründe, warum es sich lohnt, dabei zu sein: Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren mehr über die SAP Daten & Analytics Strategie 2022 Teilnehmerinnen und Teilnehmer entdecken, was Sie zu SAP Data Warehouse Cloud und BW Bridge wissen müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben in Produktdemonstrationen, wie sie mit SAP Analytics Cloud for Planning sichere Entscheidungen mit den vielfältigen Planungsfunktionen von SAC treffen Sie lernen den besten Weg zu SAP BW/4HANA aus den Erfahrungen mit BW/4HANA Conversions kennen. Exklusives Wissen

„Wir freuen uns, dass wir für die spannenden Vorträge wieder die SAP Produktverantwortlichen als hochkarätige Referenten gewinnen konnten“, äußert sich Geschäftsführer Dr. Armin Elbert zufrieden. „Sie bieten Erfahrungswissen aus erster Hand, das von den Teilnehmern jedes Jahr in zufriedenen Rückmeldungen betont wird.“ Erfahrungsaustausch gibt neue Impulse

„Dass die Vorträge auf Deutsch gehalten werden, erleichtert auch das Stellen von Fragen im Anschluss an die Vorträge in diesen interaktiven Webinaren“, ergänzt Geschäftsführer Jochen Weintz. „Wir wissen, wie wichtig der Austausch zu aktuellen Informationen zur Strategie der SAP, zu unseren Erfahrungen aus Beratersicht und den Erfahrungen anderer ist.“ Anmeldung

Auf der Internetseite https://infocient.de/incon-2022/ erfahren Sie alle wichtigen Details.

Infocient Consulting ist offizieller SAP Silver-Partner und berät Unternehmen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz seit 2008. Im Fokus der Beratung stehen individuelle Lösungen für Unternehmen rund um SAP Analytics, SAP Business Intelligence, SAP HANA und Reporting Design.