WIR STREBEN NACH BESTÄTIGUNG UND LOB! Denken Sie mal an Ihre Kindheit zurück oder beobachten mal Ihre Kinder. Jedes Kind will - mehr oder weniger - im Mittelpunkt stehen und gelobt werden. Wie wir wissen, ist Lob immer förderlich. Gut für die Persönlichkeit eines Kindes. Aber auch Kritik bringt es weiter. Die negativen Erfahrungen der Kinder bringt es aber mit sich, dass Kritik dann in ANGST umgewandelt wird. Und je nach Persönlichkeit prägt sich das stärker oder schwächer im Unterbewußtsein aus und erzeugt Blockaden. Z.B. "Eine Studentin, die an einem Schreibkurs (chin. Schriften)... teilnahm, ..., ... fühlte sich ganz niedergeschlagen angesichts dessen, was sie beim Schreiben zustande bringe. Dann aber sagte ihr eine Lehrerin: "Sie haben wirklich Talent zum Schreiben!" Und ganz plötzlich erwachte die Studentin zu neuem Schwung: "Ich kann gut schreiben!..." [aus John Daido Loori, Hat ein Hund Buddha-Natur? Die Koan-Praxis im Zen, Spirit Fischer 1996, S. 60-61] Es ist natürlich positiv, dass die Studentin nicht kritisiert wurde. Aber was erzeugt Lob oder Kritik in uns? Lob bestärkt uns, Kritik nicht. Es verhält sich wie eine Sinuskurve.

