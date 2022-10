Startseite Texter erweitert Dienstleistungen für Consumer- und Business-Projekte. Neue Infos online. Pressetext verfasst von Wortkreativ am Mi, 2022-10-19 12:10. WORTKOPF | Andreas Dresch M.A. - Texter und Werbetexter in Mannheim - aktualisiert und erweitert unter Texter-Wortkopf.de das Dienstleistungsangebot für Marketing-Entscheider. Die Leistungen des Werbetexters für Business-to-Business-, Business-to-Consumer- und PR-Projekte sind noch deutlicher dargestellt; die Angebote sind untereinander vernetzt. Aus der Praxis des Texters gibt es viele Beispiele für realisierte Projekte, die etwa in Deutschland, in der Schweiz und in Südtirol (Italien) wirken. Der Mannheimer Texter für Internet-Werbung, Gedrucktes sowie effiziente Marketing- und PR-Kommunikation zeigt mit der beständig aktualisierten Präsenz im Web, dass er mit Themen und Branchen unterschiedlicher Art spielerisch und virtuos umgehen kann.

Aus der Agentur-Praxis bringt der Werber eine ganze Reihe von wertvollen Erfahrungen ein: die zielgerichtete Werbeansprache von Konsumenten, die auf Business-Effizienz ausgerichtete Werbung und Kommunikation mit Businesskunden oder Geschäftspartnern, Kompetenzen in Marketing- und PR-Kommunikation, insbesondere aber das jahrelange Wissen um die bestmögliche Realisierung von Texten, die beispielsweise auch wirksame Elemente des Direktmarketings beinhalten können. Online-Texte, etwa für Unternehmen, Verbände oder Shops, entwickelt der Werber so gut wie Texte für Print-Werbemittel, darunter (Falz-)Flyer, Broschüren, Imagebroschüren, Kataloge und Magalogs. Beste Reaktionen gibt es beispielsweise auf Business-to-Business-Texte. Sehr positive Reaktionen der Projekt-Kunden bestätigen die bewanderte Sicht des btb-Texters auf die jeweiligen Business-Zielgruppen. WORTKOPF bewegt Businesspartner, Geschäftskunden und Marketing-Entscheider treffsicher – Wort für Wort – zum Handeln im gewünschten Projekt-Sinne. Da Business-Entscheider in der Regel nur sehr wenig Zeit, zugleich aber einen Anspruch auf alle relevanten Vorteile und Informationen haben, realisiert der Text-Experte selbst bei eher schwierigen Sachverhalten und Aufgabenstellungen sehr leicht verstehbare, flüssige und vor allem attraktive btb-Texte, die zusammen mit einer stimmigen Visualisierung sofort und einfach konsumierbar sind. Unter „Vorsprung: Business-Werbung“ informiert der Texter auf seiner Homepage, aufrufbar mit einem Klick im Head-Bereich. Interessenten für Consumer-Werbung erfahren mehr unter „Vorsprung: Consumer-Werbung“ auf der Startseite. Besondere Schwerpunkte des Mannheimer Texters sind das Internet und Werbemittel, die im Druck oder als digitale Variante wirken; so zum Beispiel Website-Texte für den Unternehmensauftritt oder Dienstleistungs- und Produktbroschüren. Eine zusätzliche Stärke erweist der Texter bei vorhandenen Skripten, die er wirksam überarbeitet. Unter den Business-to-Consumer-Projekten sind Themen- und Branchen-Erfolge zu verbuchen, die zum Beispiel Kosmetik, Lifestyle, Wellness, medizinische Dienste und Produkte, Pharma, Facharzt-Praxen, Ästhetische Medizin, Gesundheit und Fitness umfassen. Unter den Business-to-Business-Projekten finden sich weitere Erfolge, etwa aus den Bereichen Technischer Service, Consulting und IT, Industrie, Pharma, Medizin und Gesundheit.

Die Bandbreite realisierter Texte ist groß. Mit erwiesener Kompetenz unterstützt WORTKOPF als Texter viele Unternehmen und Marketing-Entscheider. Unter https://www.texter-wortkopf.de informiert der Mannheimer Werber über Leistungen und Projekte, über Erfahrungen, Branchen und Themen. WORTKOPF | Andreas Dresch M.A.

Freier Texter und Werbetexter

Geprüfter Marketing-Referent (SGD)

Landteilstraße 2

D-68163 Mannheim

Telefon +49 (0) 6 21 / 82 80 473

E-Mail: presse[at]texter-wortkopf.de

