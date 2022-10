Startseite XPhyto schließt Optimierung von transdermalem Rotigotin-Pflaster und vergleichende Hautabsorptionsstudie ab Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-10-11 11:26. Vancouver (British Columbia) und Uttenweiler (Deutschland), 11. Oktober 2022. XPhyto Therapeutics Corp. (CSE: XPHY, OTCQB: XPHYF, FWB: 4XT) (XPhyto oder das Unternehmen) freut sich, einen Produktentwicklungsbericht über sein transdermales Rotigotin-Pflaster (TDS) bereitzustellen. Das Rotigotin-Pflaster des Unternehmens basiert auf der TDS-Plattformtechnologie, die von der deutschen 100-%-Tochtergesellschaft Vektor Pharma TF GmbH (Vektor) entwickelt wurde. In den vergangenen 90 Tagen hat das Unternehmen sein Hauptaugenmerk auf die Optimierung seiner Rotigotin-TDS-Rezeptur zur Behandlung der Parkinson-Krankheit gerichtet und dabei mehrere neue, jedoch damit in Zusammenhang stehende Rezepturen entwickelt. Nach mehreren Runden von Hautpermeationsstudien mit Hautproben von Mäusen und menschlichen Leichen zum Vergleich der Rotigotin-Absorption zwischen den Rezepturen von XPhyto und dem Markenprodukt freut sich XPhyto bekannt zu geben, dass seine Rotigotin-TDS-Rezeptur fertig ist. Nach der jüngsten Fertigstellung der Rezeptur führte das Unternehmen die voraussichtlich letzte vergleichende Studie an der Haut von menschlichen Leichen durch. Diese Studie ist nun abgeschlossen und die Analyseergebnisse werden voraussichtlich in den kommenden Tagen finalisiert und bekannt gegeben. Rotigotin ist ein nicht ergoliner Dopaminagonist, der in Europa und den USA zur Behandlung der Parkinson-Krankheit und des Restless-Legs-Syndroms (RLS) zugelassen ist. Der Arzneistoff wird bei oraler Verabreichung nicht gut absorbiert und ist als einmal tägliches TDS-Pflaster formuliert, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen und eine langsame und gleichmäßige Verabreichung des Arzneimittels über 24 Stunden zu gewährleisten. Der therapeutische Markt für die Parkinson-Krankheit umfasst weltweit über 10 Millionen Menschen, die an der Parkinson-Krankheit leiden - Tendenz steigend. Vom meistverkauften Markenprodukt, das 2007 von seinem Erfinder auf den Markt gebracht wurde, wurden im Jahr 2021 unabhängig davon Rotigotin-TDS-Pflaster im Wert von über 375 Millionen $ verkauft. Laut Wissen Market Research belief sich der gesamte globale Umsatz von Rotigotin-Pflastern im Jahr 2021 auf etwa 518 Millionen USD, wobei der Markt bis 2030 voraussichtlich die Marke von 766 Millionen USD überschreiten wird. Das transdermale Rotigotin-Produkt von XPhyto ist ein Einzelprodukt, das auf der zu 100 % unternehmenseigenen Plattformtechnologie basiert, die eine skalierbare Möglichkeit für weitere TDS-Arzneimittelentwicklungs- und herstellungsprogramme darstellt. Laut Research and Markets wies der globale Markt für transdermale Hautpflaster im Jahr 2020 einen Wert von nahezu 6,5 Milliarden USD auf, während Kuick Research, Pharmaceutical and Healthcare schätzt, dass der Markt bis 2028 etwa 20 Milliarden USD erreichen wird. Vektor, eine 100-%-Tochtergesellschaft von XPhyto, ist ein deutscher Hersteller, Entwickler und Forscher von Narkotika mit Sitz im Landkreis Biberach im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Seit über einem Jahrzehnt sind das Unternehmen und dessen Team führend bei der Entwicklung, Erprobung und Herstellung innovativer, nicht invasiver Arzneimittelverabreichungssysteme, insbesondere von transdermalen Pflastern und sublingualen Streifen für die Verabreichung von Arzneistoffen zur Behandlung von Schmerzen und neurologischen Erkrankungen. Laut Precedence Research wurde der globale Arzneimittelverabreichungsmarkt im Jahr 2021 auf 1.476 Milliarden USD geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich auf 2.047 Milliarden USD wachsen. Über XPhyto Therapeutics Corp. XPhyto Therapeutics Corp. ist ein diversifizierter biowissenschaftlicher Accelerator, der sich auf die nächste Generation von Medikamentenformulierungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert. Dazu gehören: präzise transdermale und oral auflösbare Medikamentenformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit sowie die Herstellung, Standardisierung und Evaluierung von psychedelischen Verbindungen für die Behandlung neurologischer Erkrankungen. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Vermarktung von medizinischen Produkten für die europäischen Märkte. XPhyto Therapeutics Corp. Hugh Rogers, CEO und Director Investorenanfragen: T: 780-818-6422

Forward looking statements Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "entwickeln", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "potenziell", "vorschlagen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden", und in dieser Pressemitteilung ist die Aussage über das Ziel des Unternehmens enthalten, ein erfolgreiches Unternehmen für Diagnostik, Medikamentenverabreichung und medizinischen Cannabis aufzubauen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind lediglich Vorhersagen, die auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen beruhen und einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, einschließlich: dass es dem Unternehmen nicht gelingen könnte, ein kommerzielles Produkt zu entwickeln; dass der Verkauf von Produkten kein rentables Geschäft sein könnte; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, sein Geschäft zu skalieren; Produkthaftungsrisiken; Produktregulierungsrisiken; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; ungünstige Branchenereignisse; künftige gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen und/oder die Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; Währungsrisiken; Wettbewerb; internationale Risiken und andere Risiken, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben. Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

XPhyto ist ein wissenschaftlich ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das analytische Test-, Verarbeitungs- und Formulierungskapazitäten in Kanada entwickelt, während sich das Unternehmen in Deutschland auf Forschung, Anbau, Extraktion, Import, Vertrieb und Herstellung konzentriert.

