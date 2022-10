Startseite Wenn die Liebe stirbt - das neue Werk von Harry Harrison Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-10-08 15:10. Das neue Werk ist da! Erfahrungen mit einer endeden Liebe hat jeder Mensch schon mindestens einmal gemacht. Manchmal war es fast vorhersehbar und ab und an kam das Ende von jetzt auf gleich und jeder geht damit anders um. Wer Glück hat findet bald wieder eine neue Liebe. Genau davon handelt der neue flotte Schlager des sympathischen Franken Harry Harrison.

Ein Song welcher vom Ende und dem darauffolgenden Neuanfang einer Liebe handelt. Es könnte auch eine Ballade sein, doch Harry hat mit seinem Team einen tanzbaren Schlagersong produziert - kein leichtes Thema, aber melodisch sehr gut verpackt.

Das Lied ist nicht auf seinem aktuellen CD-Album "Es geht um alles" zu finden. Wer es aber kennt, weiß dass es auf diesem Album musikalisch noch viel mehr Beziehungsfacetten des wichtigsten Gefühls des Menschen gibt.

Ein sehr empfehlenswertes CD-Album.

Bei seinen Live-Auftritten singt er nicht nur sein Schlager-Repertoire, sondern zeigt mit rockigen Songs, dass auch ein Rock'n'Roller in ihm steckt. Mit diesen unterschiedlichen Liedern macht er seine Shows zu einem bunten Vergnügen.

Harry Harrison

Wenn die Liebe stirbt (3:28 Min.)

Musik: Sigrid Adam

Text: Sigrid Adam, Andre Martin Heller

Verlag: Muro Musikverlag, Coco Melody

(ISRC-Code DEZ522100370) / (LC20178)

© 2022 das copyright dieses sound recording is owned by DTVmusic Promotion

under exclusive licence to HITMIX Music

Mit freundlicher Genehmigung von HITMIX.de Music Produktion: Roland Häring

Gitarren, Keyboard Programming: Roland Häring Mehr Infos über den Künstler gibt es bei ihn auf den sozialen Medien wie Facebook

