Startseite dynaCERTs Programm mit Alectra Utilities Corporation erhält begehrten Nachhaltigkeitspreis Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-09-30 11:03. TORONTO, ONTARIO--(30. September 2022). (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) dynaCERT Inc. (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Windfall Ecology Centre, ein kanadisches gemeinnütziges Sozialunternehmen, gestern die Firma Alectra Utilities Corporation (Alectra) für den Einsatz der HydraGEN-Technologie von dynaCERT zur Senkung der Emissionen und Treibstoffkosten von Flottenfahrzeugen mit einer Auszeichnung bedacht hat. Alectra ist gemessen am Kundenstamm das größte kommunale Stromversorgungsunternehmen Kanadas. Nähere Informationen: alectrautilities.com/ Das Windfall Ecology Centre ist ein gemeinnütziges Sozialunternehmen mit Sitz in der kanadischen Stadt Aurora, das sich dem Aufbau nachhaltiger Kommunen verschrieben hat. Nähere Informationen: windfallcentre.ca/ dynaCERT gratuliert Alectra zur Auszeichnung mit dem Most Innovative Leader Award, der im Rahmen des jährlich vom Windfall Ecology Centre ClimateWise Business Network ausgerichteten Nachhaltigkeitssymposium mit Preisverleihung begeben wird. Das diesjährige Event wurde in der kanadischen Stadt Aurora abgehalten. Mehr zu den York Region Sustainability Awards finden Sie unter windfallcentre.ca/yorkregionawards/ dynaCERT ist ein international tätiges Unternehmen mit Firmensitz in Toronto (Kanada), das eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen herstellt und vertreibt. Im letzten Jahr startete Alectra ein Pilotprogramm, bei dem dreizehn (13) Fahrzeuge des Versorgungsunternehmens, die mit der patentierten HydraGEN-Technologie von dynaCERT ausgestattet sind, im Rahmen des Programms einem strengen Monitoring unterzogen wurden. Dank der HydraGEN-Technologiesysteme von dynaCERT konnten über 8.000 Kilogramm CO2e eingespart werden, und bei jedem einzelnen Fahrzeug einer ganzen Reihe von Nutzfahrzeugen wurde der Dieselverbrauch um durchschnittlich 230 Liter gesenkt. Die Ergebnisse des Pilotprogramms haben gezeigt, dass Alectra - basierend auf den Daten seiner gesamten Flotte aus dem Jahr 2021 - seine CO2-Emissionen und Treibstoffkosten mit der HydraGEN-Technologie von dynaCERT um mehr als zehn Prozent (10 %) senken konnte. Mit der HydraGEN-Technologie von dynaCERT konnten in der Vergangenheit nachweislich folgende Reduktionen erzielt werden: - Treibstoffeinsparungen: 10,0 %

- CO2-Emissionen: 9,6 %

- NOx-Emissionen: 88,7 %

- CO-Emissionen: 46,7 %

- THC-Emissionen: 57 %,

- Partikelausstoß (schwarzer Rauch): 55,3 % Wir vom Windfall Ecology Centre sind stolz darauf, unseren Mitgliedern die beeindruckenden Ergebnisse der HydraGEN-Technologie von dynaCERT präsentieren zu können, so Executive Director und Gründer Brent Kopperson. Wir gratulieren dem Energieversorger Alectra zu seiner Innovation und seinem Weitblick bei der Umsetzung umweltfreundlicher und nachhaltiger Praktiken. In der kanadischen Provinz Ontario und auch auf internationaler Ebene fördert dynaCERT die Zusammenarbeit des privaten und öffentlichen Sektors mit Organisationen, die auf Innovation setzen, um nachhaltig zu wirtschaften und damit einen spürbaren Unterschied zu erzielen, erklärt Jim Payne, President und CEO von dynaCERT. Ich gratuliere dem Energieversorger Alectra zu seinem Engagement und seiner Führungsrolle und möchte dem Windfall Ecology Centre ein großes Lob aussprechen, dass es ein Forum für Nachhaltigkeitsgespräche zwischen den kommunalen Partnern bereitstellt und solide Leistungen honoriert. dynaCERT hat nach einer eingehenden Analyse durch die österreichische Ratingagentur Triple-A Analytics GmbH das Smart Sustainable Company Rating Seal zuerkannt bekommen. Diese ehrenvolle Auszeichnung von dynaCERT und seiner HydraGEN-Technologie im Hinblick auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sowie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen wurde mit hoch bewertet, was der höchsten globalen Einstufung in dieser Kategorie entspricht. Über Alectra Utilities Corporation Alectra Utilities beliefert mehr als eine Million Haushalte und Unternehmen im Großraum Golden Horseshoe in der Provinz Ontario mit Strom und ist damit, gemessen an der Gesamtzahl der betreuten Kunden, der größte kommunale Stromversorger Kanadas. Alectra leistet als Versorgungsunternehmen einen Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum und zur Vitalität der 17 betreuten Gemeinden, indem es in wichtige Energieinfrastruktureinrichtungen investiert, eine sichere und zuverlässige Stromversorgung gewährleistet und innovative Energielösungen anbietet. Alectra sieht seine Aufgabe als Energieverbündeter, der Kunden und Kommunen bei der Sondierung von Möglichkeiten für die Energiezukunft von morgen unterstützt. Über dynaCERT Inc. dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com . HINWEIS FÜR DEN LESER Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere die Informationen über das Windfall Ecology Centre, das Windfall Ecology Centre ClimateWise Business Network, den Most Innovative Leader Award, Alectra Incorporated und Alectra Utilities Corporation können nicht unabhängig überprüft werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Für das Board:

Murray James Payne, CEO Nähere Informationen erhalten Sie über: Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: dynaCERT Inc.

101 - 501 Alliance Ave.

M6N 2J1 Toronto, ON

Kanada Pressekontakt: dynaCERT Inc.

101 - 501 Alliance Ave.

