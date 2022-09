Startseite Kompetenz in Marketing-Texten. Healthcare Texter realisiert Mehrwert für Projekt-Kunden. Pressetext verfasst von Wortkreativ am Mi, 2022-09-28 16:18. Über Erfolge im starken Wettbewerb des expansiven Marktes für Gesundheitsprodukte und medizinische Dienstleistungen entscheiden Texte, die Vorteile und „Marketing-Deutsch“ in eine klare Zielgruppen-Ansprache für Konsumenten, Patienten oder Business-Kontakte verwandeln. WORTKOPF (Texter Andreas Dresch M.A.) betreut unter www.texter-wortkopf.de und ganz speziell unter www.healthcare-texter.de zahlreiche Kunden. Vom erfahrenen Texter wurden so zum Beispiel Projekte aus Gesundheit und Medizin realisiert, von deren Ergebnissen nicht nur Fachärzte und Hausärzte profitieren. In der Praxis zeigt sich für die gesamte Marketing-Kommunikation: Texte, die der Experte bearbeitet und / oder neu entwickelt, versprechen nicht nur Mehrwerte in der Zielgruppen-Ansprache, sondern auch ein Mehr an Zuspruch. Gewinnend getextete Projekte realisieren gekonnt Werbung und Kommunikation im Gesundheitsmarkt. healthcare-texter.de steht für „Unique Content“ im Internet, kreative Broschüren oder Magalogs und strategisch den Dialog mit Zielgruppen (Patienten, Konsumenten, Business) ankurbelnde Flyer. Alle vom Healthcare Texter realisierten Projekte sind treffsichere Resultate aus Briefing, ergänzender Beratung und gut durchdachtem Projektmanagement, das Konzeption, Inhaltskreation und die Abstimmung von Bildern und Texten im Layout umfasst. Texte verfassen, Texte ergänzen oder ansprechend werblich überarbeiten: WORTKOPF | healthcare-texter.de schreibt informative, seriöse – und im Rahmen von Vorgaben – auch kreative Texte, die zum Beispiel für die Arztpraxis oder die Zahnarztpraxis kommunizieren, die Leistungen von Kliniken in privater Trägerschaft darstellen – und Produkte und Dienstleistungen des zweiten Gesundheitsmarktes kommunikativ ins rechte Licht rücken. Auch renommierte Auftraggeber zählen zu den Kunden des Texters. Unter https://www.texter-wortkopf.de und – speziell – https://www.healthcare-texter.de informiert der freiberufliche Texter über sein Leistungsangebot für alle Entscheider im Marketing, die in Deutschland und in der Schweiz mit deutschen Healthcare-Texten kommunizieren. WORTKOPF | Andreas Dresch M.A.

Freier Texter und Werbetexter

Geprüfter Marketing-Referent/SGD

Landteilstraße 2

D-68163 Mannheim

Telefon: +49 (0) 621 / 828 04 73 E-Mail: presse[at]texter-wortkopf.de

Internet: https://www.texter-wortkopf.de E-Mail: kontakt[at]healthcare-texter.de

Internet: https://www.healthcare-texter.de Über Wortkreativ Komplettes Benutzerprofil betrachten