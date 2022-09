Startseite Wir sind dafür! Wofür bist Du? Pressetext verfasst von SaveClimate.Earth am Sa, 2022-09-24 14:38. DAGEGEN sein ist einfach, FÜR etwas sein ist besser. Aber positiv nach vorne zu schauen, scheint in schwierigen Zeiten, wie wir sie derzeit mit Corona und dem Ukraine-Krieg erleben, eine Herausforderung zu sein. Gleichzeitig gibt es aber viele Menschen, die nach Lösungen suchen, sich engagieren und etwas bewegen. SaveClimate.Earth hat sich der #dafür-Kampagne der „Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ angeschlossen, die von Dr. Eckart von Hirschhausen ins Leben gerufen wurde. Ziel der Kampagne ist es, politischen Vertreter:innen der G7-Staaten zu zeigen, dass sich viele Menschen FÜR einen gesunden Planeten einsetzen. Denn mit dem G7-Vorsitz hat Deutschland dieses Jahr eine besonders entscheidende Rolle auf internationaler Bühne. Mit #dafür versammeln sich Partner:innen aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und zeigen, WOFÜR sie sind. „WIR sind dafür, dass alle ein ökologisches Grundeinkommen in Form persönlicher, handelbarer CO2-Budgets erhalten”. Dies ist der konkrete Vorschlag, den der Vorstand der Klimaschutzinitiative SaveClimate.Earth für ambitionierte globale Klimapolitik formuliert und an die politischen Entscheidungsträger:innen der G7 adressiert hat. Gemeinsam mit Eckhart v. Hirschhausen und vielen bekannten Persönlichkeiten, fordern sie mutiges Handeln von der Politik für mehr internationalen Klimaschutz. Über SaveClimate.Earth Komplettes Benutzerprofil betrachten