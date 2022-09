Startseite Jo Tiane Art bringt mehr Farbe in Ihre Räume - Jetzt bis Ende September in unserer Schaufensterausstellung in Duisburg Pressetext verfasst von Jo Tiane Art am Fr, 2022-09-23 12:08. "Treten Sie ein in unser virtuelles Geschäft https://www.jotiane-artshop.com mit Kunstdrucken, die durch viel Inspiration entstandene Lichtkunstobjekte darstellen. Auf unseren Seiten finden Sie auch virtuelle Ausstellungen unserer Serien. Als eingespieltes Team nehmen wir gerne auch individuelle Auftragsarbeiten entgegen, so entstehen Bilder oder Wohntextilien für Ihre Wohnraumgestaltung,

Wartezimmer in Arztpraxen,

Büroräume,

Konferenzräume,

Ferienwohnung

Wartezimmer in Arztpraxen, Büroräume, Konferenzräume, Ferienwohnung oder die Hotellobby, Die Materialien sind neben den im Shop angebotenen Bildern, individuell planbar. Von Acrylglasbilder in hochglanz oder matt mit oder ohne Rahmen bis zu filigranen Rahmen in Silber oder Goldoptik oder alternativ zu Acrylin in Fine Art Print, Hahnemühle die meisten Kunstdrucke bis bis 298 x 103 cm. "Jo Tiane Art bringt mehr Farbe in Ihre Räume" Unsere berufliche Passion ist es, unsere kreative Inspiration in Bildobjekte zu transportieren, um innere Räume zu erschaffen und Ihren Räumen noch mehr Farbe zu verleihen. Einige unsere Bilder können Sie aktuell in einem kleinen Schaufenster in Duisburg live anschauen. Die Schaufensterausstellung geht noch bis Ende September und befindet sich auf der Ludgeristrasse.29, in 47057 Duisburg. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gerne vorab. Wir liefern Europaweit einige Aufträge auch in weitere Zielgebiete wie z.b. VAE, Südafrika, USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Australien, Hongkong wenn nötig. Mit herzlichen Grüßen Chris & Johannes, von "Jo Tiane Art."