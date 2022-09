Startseite Eine Pressemitteilung der Sparrks Service GmbH Pressetext verfasst von sparrks am Do, 2022-09-22 14:39. "Sparrks" etabliert neues Business Coaching Start-Up am B2B-Markt Von einer Idee beim Sonntagsbrunch zu einem Start-Up, das DAX-Konzerne, Mittelständler, führende Beratungshäuser und erfolgreiche Start-Ups zu seinen begeisterten Kund:innen zählt – und das ohne externe Finanzierung. Die Gründer Dr. Nicolas Stephan, ehemaliger Mitgründer des Unicorns sennder und Jakob Hansen, ehemaliger Bain Manager und Change-Experte, gründeten 2021 Sparrks. Sie und ihr Team haben ein Coaching Format entwickelt, welches 1:1 Business Coaching ergebnisorientiert sowie zeit-und kosteneffizient mit nachhaltigen Ergebnissen abbildet. So profitieren von dem wertvollen Austausch mit Top Business Coaches nicht nur die obersten Führungsebenen, sondern auch unteres und mittleres Management. Die besonderen Merkmale des Sparrks Coaching Format:

Lösungsorientiertes, fokussiertes Format mit einem klaren Rahmen: zwei bis maximal vier digitale, 45-minütige Einzelcoaching-Sitzungen zu einem relevanten Entwicklungsbedarf

Durchgeführt von einer handverlesenen Gruppe aus ca. 100 Top Business Coaches mit langjähriger eigener Führungserfahrung

Fokus auf 25 klar umschriebene Themen aus Bereichen wie Leadership, Change Management und Kommunikation, welche die relevantesten Business-Skills abdecken

Anreicherung der Coaching Sessions mit personalisierten Lernmaterialien und Durchführung auf einer intuitiven Online-Plattform

Zeitgemäß: zeit- und kosteneffizient bei mindestens gleichwertigen Resultaten im Vergleich zum Wettbewerb. Wird von Kunden dadurch u.a. in Zeiten krisenbedingter Budgetkürzungen sehr geschätzt Um es in den Worten von Uwe Schröder, ?verantwortlich für Händlerentwicklung und Management Training der Audi Handelsorganisation, zu sagen:

"Ich bin besonders beeindruckt von der Effektivität des Coaching-Formats, der hohen Qualität der Coaches und der Professionalität von Sparrks. Das Coaching von Sparrks schafft einen signifikanten, nachhaltigen Mehrwert für unsere Organisation” Weiterführende Informationen finden Sie unter: sparrks.io/press Ihr Ansprechpartner:

Patrick Winzler,

Head of Marketing

Email: patrick.winzler@sparrks.de

