Startseite KI-Synchronisierung von Sprache und Bildern macht die Erstellung von Erklärvideos einfacher als je zuvor Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2022-09-21 13:47. Die Erklärvideo-Plattform simpleshow ermöglicht es, schnell und einfach animierte Erklärvideos zu erstellen. Mit der Einfuhrung einer neuen Sprachverarbeitungsfunktion - Timing Engine - ist die Synchronität von Sprache und Bild nun auf Knopfdruck gegeben. Die intelligente Technologie gleicht gesprochene Sprache und Animationen automatisch ab und greift in mehr als 20 Sprachen, die die simpleshow-Plattform in animierte Videos verwandeln kann. Karsten Böhrs, CEO von simpleshow, erklärt: "Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Wegen, um die Erstellung von Erklärvideos so einfach wie möglich zu machen. Unsere simpleshow video maker-Nutzer*innen lieben es, ihre Videos mit ihren eigenen Stimmen zu versehen. Jetzt sind diese Videos ohne zusätzlichen Aufwand perfekt synchronisiert. Das Beste daran ist, dass es mit jeder Sprache funktioniert, die simpleshow anbietet, sodass diese Funktion rund um den Globus Nutzen schafft." simpleshow ist bekannt fur seine smarte Plattform, die kunstliche Intelligenz einsetzt, um die Videoerstellung zu vereinfachen. Die Plattform bietet verschiedene Möglichkeiten, Videos zu vertonen, darunter die Verwendung synthetischer Stimmen, die Sprachaufnahme pro Szene direkt in der Anwendung oder das Hochladen von Audiodateien. Die Timing Engine arbeitet mit allen Optionen zusammen und sorgt so fur ein nahtloses Erlebnis. simpleshow

